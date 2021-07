L’Anglais Bukayo Saka exhorte Facebook et Twitter à sévir contre les abus

Après que Bukayo Saka a raté un penalty pour l’équipe nationale d’Angleterre dimanche lors de la finale du championnat d’Europe de football, lui et plusieurs coéquipiers ont été submergés par une vague d’abus racistes.

Sur Twitter, Instagram et Facebook, des personnes ont posté des emojis de singe et des épithètes racistes pour insulter Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho, tous des joueurs noirs qui ont raté leurs tirs au but lors de la fusillade contre son rival italien. Le Premier ministre Boris Johnson, le prince William et d’autres ont rapidement décrié la vilaine éruption de commentaires racistes, en particulier contre une équipe qui en était venue à symboliser la diversité raciale de l’Angleterre.

Jeudi, Saka, 19 ans, s’est exprimé pour la première fois depuis la finale de dimanche. Dans un déclaration sur Twitter, il a condamné le fanatisme en ligne auquel lui et ses collègues joueurs ont été confrontés. Après avoir dit à quel point il était déçu et désolé de la perte, Saka a visé Instagram, Facebook et Twitter, les exhortant à faire plus pour réprimer les abus.