L’Anglais Ben Stokes offre le «meilleur capitaine de test de tous les temps» alors que Nasser Hussain et Michael Atherton saluent la «masterclass» | Nouvelles du cricket

Sur le terrain le plus plat, l’Angleterre a réussi à remporter une remarquable victoire de la cinquième journée contre le Pakistan à Rawalpindi avec le capitaine Ben Stokes comme personnage clé.

En encourageant son équipe à accumuler des points si rapidement – ​​ils ont marqué leur 904 à travers le test à un taux stupéfiant de 6,73 et plus – Stokes a donné à son équipe le temps de prendre 20 guichets, et en déclarant au thé le quatrième jour et en donnant au Pakistan une taquinerie 343 à gagner en quatre séances, il a donné l’occasion à son équipe.

Puis, avec des champs offensifs et sa décision de retarder l’entrée de la deuxième nouvelle balle alors que lui et ses collègues couturiers trouvaient un swing inversé avec l’ancienne, Stokes a aidé l’Angleterre à renvoyer le Pakistan pour 268 tard le dernier soir et à n’obtenir que leur troisième victoire au test en le pays.

Pour Sky Sports’ Nasser Hussain, le leadership du test de cricket n’a jamais été aussi bien fait.

Le capitaine anglais Ben Stokes discute de sa déclaration audacieuse et veut apporter de l'excitation au test de cricket



“Vous pensez avoir tout vu dans ce match – jusqu’à ce que vous voyiez les cinq derniers jours”, a déclaré Hussain.

“Il n’y avait aucune raison sur ce lit de plumes d’un terrain qu’il aurait dû y avoir un résultat, donc je pense que c’était le meilleur capitaine de cricket de test que j’ai jamais vu pour obtenir 20 guichets. Je ne pense pas avoir vu un meilleur semaine de capitainerie.

“Très rarement avez-vous cinq jours où vous obtenez tout sur place [but Stokes did]. La façon dont il a envoyé ses frappeurs pour s’amuser, marquer, vous donner une longueur d’avance sur le match et vous faire gagner du temps à la fin. Ensuite, le moment de sa déclaration était parfait, chaque décision qu’il a prise était parfaite.

“En gardant le vieux ballon, en se retenant pour ce vieux ballon, il a eu raison – et son équipe l’a soutenu. Ils traverseront un mur de briques pour lui. Stokes l’a décrit comme l’une des plus grandes victoires à l’extérieur de l’Angleterre et c’est difficile de discuter avec ça. Je ne me souviens pas d’une meilleure performance.

Image:

Michael Atherton dit que Stokes (photo) a donné une "masterclass" à Rawalpindi alors que l'Angleterre prenait une avance de 1-0 dans la série





“L’Angleterre devait tout arranger et ils devaient marcher après avoir parlé et dit qu’ils ne jouaient pas pour les matchs nuls. Stokes et [head coach Brendon] McCullum attire l’attention des gens sur le test de cricket. Ils ont changé l’état d’esprit de cette équipe d’Angleterre et cette époque change le visage du test de cricket.”

Le collègue de Hussain, expert de Sky Sports et ancien capitaine de l’Angleterre, Michael Atherton, a ajouté: “Les capitaines péchent généralement par excès de prudence – en particulier lors du premier match d’une série – mais Stokes a commis une erreur dans l’autre sens et a obtenu ses récompenses. C’était aussi une brillante déclaration – même si le match avait été nul ou si le Pakistan était rentré chez lui, je ne pense pas que vous auriez trouvé quelqu’un critiquant cette décision.

“Tactiquement et stratégiquement, c’était une classe de maître. La façon dont Stokes a ouvert la voie, encouragé l’Angleterre à marquer rapidement, la déclaration, la façon dont il a rassemblé ses ressources de couture et finalement pris le deuxième nouveau ballon.

“Je ne peux pas penser à une autre équipe anglaise qui aurait gagné le match sur ce terrain, c’était tellement plat qu’il fallait une équipe pour marquer à un rythme incroyable de nœuds pour leur donner suffisamment de temps pour gagner le match. L’Angleterre le taux d’exécution était incomparable avec tout ce qui s’est passé auparavant.”

Nasser Hussain et Atherton réfléchissent à la superbe victoire de l'Angleterre sur le Pakistan et à la superbe capitainerie de Stokes



L’ancien frappeur sri-lankais Kumar Sangakkara a déclaré à Sky Sports: “Stokes était absolument brillant sur le plan tactique; la décision de retarder la nouvelle balle après le thé a été un coup de maître, ses champs, la façon dont il a fait tourner les quilleurs et mis beaucoup de pression sur les quilleurs rapides et lui-même pour livrer.

“Ensuite, en termes de leadership, ce qu’il a demandé à son équipe de faire, c’est d’arrêter de se plaindre du terrain. Pouvez-vous imaginer Jimmy Anderson sur un terrain comme celui-ci, jouer son cœur à un rythme avare et ne pas avoir une seule plainte? C’est incroyable. En tant que quilleur rapide, je l’imagine être grincheux dès le premier jour et se plaindre tout au long.

“Le leadership de Stokes a été exceptionnel – l’Angleterre s’est réunie juste avant le thé et je pense qu’il a voulu cette victoire de son équipe. Lorsque les conditions sont difficiles, il est facile d’entrer dans votre coquille et de dire” oh, nous allons juste jouer celui-ci et j’espère mieux dans le prochain test’.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jimmy Anderson dit que la victoire de l'Angleterre lors du premier test est l'une des plus grandes auxquelles il ait participé



“Mais ils ont vu cela comme une opportunité de gagner. Ils l’ont exécuté de la meilleure façon qu’ils connaissent – marquer rapidement, marquer gros, jouer à fond, créer des occasions et prendre des risques en essayant de gagner. Vous ne pouvez pas jouer à ça niveau de cricket sans planification. C’était méticuleux, pas seulement entrer et exploser. L’Angleterre a montré à quel point cette planification va.

L’expert de Sky Sports, Mark Butcher, a ajouté: “Si ce n’est pas la plus grande victoire de l’Angleterre, alors c’est la plus grande victoire de l’Angleterre à l’extérieur de ma vie. Je pensais que c’était tout simplement magnifique.

“Vous aviez une équipe là-bas au Pakistan qui a failli remporter une victoire sur un plateau – ‘voilà, vous n’avez vraiment rien fait dans le jeu, c’est nous qui avons fait toute la course, nous allons aussi donner vous la chance de le gagner – et ensuite nous vous renversons dans les conditions les plus bénignes de tous les temps ».

“C’était tout à fait fabuleux. Ce n’est pas souvent que nous nous asseyons ici et regardons chaque balle d’un test, mais je ne pense pas en avoir manqué une. Gagner à l’extérieur est magique de toute façon, mais cela ressemblera au meilleur moment d’un beaucoup de carrières de ces joueurs.”