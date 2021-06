L’Anglais Ben Chilwell et Mason Mount isolés après un contact avec Billy Gilmour

Gareth Southgate fait face à une attente anxieuse quant à la disponibilité de Mason Mount et Ben Chilwell après avoir admis que ses plans pour la finale du Groupe D de l’Angleterre contre la République tchèque ont été perturbés par le duo contraint de s’isoler.

La Football Association est en pourparlers avec Public Health England pour savoir si Mount et Chilwell pourraient figurer dans l’affrontement de mardi à Wembley après que leur coéquipier de Chelsea, Billy Gilmour, a été testé positif pour COVID-19 après le match nul 0-0 de vendredi entre l’Angleterre et l’Écosse.

Gilmour a été photographié en train d’être accueilli par Mount et Chilwell à temps plein et bien que l’ensemble de l’équipe et du personnel anglais aient été testés négatifs aujourd’hui, la paire est maintenant séparée du reste du groupe.

Une déclaration de la FA disait : « Par mesure de précaution en ce moment et en consultation avec Public Health England [PHE], Ben Chilwell et Mason Mount s’isolent après une interaction avec le joueur écossais Billy Gilmour lors du match de vendredi.

« La paire sera tenue à l’écart du reste des joueurs anglais et de l’équipe de soutien plus large, en attendant de nouvelles discussions avec PHE.

« L’ensemble de l’équipe a subi des tests de flux latéral lundi après-midi et tous étaient à nouveau négatifs, comme ce fut le cas avec les tests PCR d’avant-match de l’UEFA dimanche.

« Nous continuerons de suivre tous les protocoles COVID-19 et le régime de tests de l’UEFA, tout en restant en contact étroit avec PHE. »

Southgate a appris la nouvelle après avoir pris en charge sa dernière séance d’entraînement d’avant-match dans les installations de Tottenham à Hotspur Way lundi et a admis qu’il retarderait la nomination de son équipe jusqu’à mardi matin en attendant de plus amples informations.

« Il doit évidemment y avoir un certain doute [Mount and Chilwell can play] mais il y a encore des discussions et des enquêtes en cours dans les coulisses », a déclaré le joueur de 50 ans. « Ils s’isolent et nous devons juste le découvrir au cours des 12 prochaines heures environ.

« Nous avions travaillé avec les joueurs ce matin sur le terrain d’entraînement, puis vous découvrez à la fin que c’est la situation, donc je ne peux pas dire que ce n’est pas perturbateur. Ensuite, nous ne savons pas vraiment à ce stade s’ils ça pourrait être OK pour demain ou ils pourraient être absents pendant 10 jours. Il y a donc beaucoup d’inconnues, franchement, en ce moment. «

On ne sait pas actuellement pourquoi seuls Mount et Gilmour sont les seuls joueurs à devoir s’isoler. Des études antérieures ont montré que le risque de transmission pendant les matchs et l’entraînement est extrêmement faible, mais Gilmour est susceptible d’avoir été en contact étroit avec de nombreux membres de l’équipe écossaise avant et après le match.

Aucun autre joueur écossais ne s’isole malgré une vidéo Instagram de Gilmour – qui a depuis été supprimée – semble montrer le milieu de terrain interagissant avec plusieurs coéquipiers après le match.

Lorsqu’on lui a demandé quel serait le processus au cours des 12 prochaines heures, Southgate a déclaré: « Franchement, je n’en ai aucune idée. Écoutez, je ne veux pas provoquer de drame pour l’Écosse, mais si vous êtes tous dans le vestiaire ensemble, où tout se situe Je ne sais pas est la réponse honnête à cela.

« Notre personnel médical s’occupe de tout cela. Je suis mis à jour aussi régulièrement que possible, c’est-à-dire toutes les heures environ, il y a un peu plus d’informations, et nous devons accepter quelle que soit la situation et nous y adapter.

« De toute évidence, cela n’a rien à voir avec le fait d’être sur le terrain. C’est pourquoi il n’y a aucun problème avec l’entraînement des équipes, par exemple. Depuis le redémarrage de la Premier League, il a été démontré que l’entraînement et les matchs étaient des situations où il n’y avait pas de contacts assez longtemps pour que ce soit un risque. »

En mars, Southgate a appelé à la vaccination des joueurs car le programme du Royaume-Uni était rapide et protégeait avec succès de larges pans du grand public.

L’équipe d’Angleterre n’a pas été vaccinée avant l’Euro 2020 et Southgate a déclaré: « En termes de vaccination, je pense que vous devez revenir à mes suggestions en mars à ce sujet où j’ai été assez fermement crié pour avoir osé suggérer quoi que ce soit de la sorte .

« Je l’ai proposé, mais j’ai bien sûr dit à ce moment-là que je comprenais parfaitement où nous en étions dans l’ordre hiérarchique des vaccinations et qu’il était plus important que les personnes cliniquement vulnérables et tout le monde les reçoivent en premier.

« Je sentais que nous arrivions à un point où cela aurait été utile, mais en réalité, les vaccinations ne vous empêcheraient pas d’attraper le virus, donc cela n’éviterait pas nécessairement cette situation en toute équité.

« Je n’ai participé à aucune conversation formelle. J’ai juste fait une observation que je pensais étant donné le tournoi, étant donné que nous demandions aux sportifs professionnels d’assister à ce genre d’événements et de voyager et de rentrer chez eux dans leurs familles qu’il y aurait être un point où ils risquaient plus d’attraper le virus que d’autres. Mais ce navire a navigué. «