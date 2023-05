L’Anglais Andy Sullivan à trois coups du leader Jorge Campillo au KLM Open | Nouvelles du golf

L’Anglais Andy Sullivan s’est déplacé à moins de trois coups de la tête après le premier jour du KLM Open

Jorge Campillo a ouvert une avance de trois coups au KLM Open après avoir signé pour un sensationnel 63 au premier tour de jeudi.

Le triple champion du DP World Tour a réussi 10 birdies et un bogey solitaire le matin au Bernardus Golf pour atteindre neuf sous le par.

Andy Sullivan était à égalité pour la deuxième place sur six sous aux côtés de Joel Stalter et Pablo Larrazabal après que l’Anglais ait réussi deux aigles dans son 66.

Le favori local Joost Luiten était dans le grand groupe sur cinq sous aux côtés des Anglais Dale Whitnell et John Parry, des Espagnols Alejandro del Rey et Adrian Otaegui, de l’Indien Shubhankar Sharma et du Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat.

Campillo a déclaré: « Je continue à faire les mêmes choses. Je frappe très bien mes fers, le driver est un peu incohérent mais sur ce parcours de golf, cela vous permet également de jouer depuis le fairway.

« J’ai bien mis [on Thursday]ce que je n’ai pas fait en Belgique, donc c’était une belle journée. »

Sullivan, qui a réussi son coup d’approche au 15e par quatre pour un superbe aigle, a révélé après le tour que son seul trou précédent depuis qu’il a commencé à travailler avec le caddie Tom Ridley il y a cinq ans était également sur le site de Cromvoirt.

Il a déclaré: « C’était bizarre parce qu’au cours des cinq années où moi et Tom avons travaillé ensemble, je n’ai jamais réussi qu’un seul coup et c’était ici.

« J’ai doublé mes chiffres, alors j’espère que nous pourrons jouer ici chaque semaine et Tom a l’air incroyable! »