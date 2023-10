L’angine streptococcique est en augmentation chez les enfants dans certaines régions du pays, ce qui fait craindre que la pénurie d’antibiotiques pour la traiter ne s’aggrave à l’approche de l’hiver.

Un nombre sans précédent d’adultes et d’enfants par ailleurs en bonne santé se présentent aux urgences du centre médical Henry Ford – Fairlane à Dearborn, Michigan, malades du streptocoque, a déclaré le Dr Jennifer Stevenson, chef du service des urgences.

“Je pratique la médecine d’urgence depuis 25 ans et je n’ai pas vu d’angine streptococcique aussi souvent qu’au cours des six ou huit derniers mois”, a déclaré Stevenson.

En fait, le streptocoque est le deuxième diagnostic le plus courant au service des urgences de Stevenson depuis mars, après les douleurs thoraciques. De nombreux patients avaient également le Covid.

La maladie bactérienne, marquée par des maux de gorge douloureux et irritants et de fortes fièvres, est également en augmentation depuis des mois dans certaines parties du centre de l’Atlantique et du Sud-Est.

Nous assistons « absolument à une augmentation significative des infections streptococciques » qui a commencé au cours de l’été, a déclaré le Dr Thomas Lacy, chef de division des soins primaires pour enfants de Nemours. Le système Nemours comprend des hôpitaux pour enfants et des dizaines de pédiatres du Delaware, de Floride et de Pennsylvanie.

Pourquoi le streptocoque est-il mauvais en ce moment ?

Les cas de streptocoque A invasif – un type similaire de bactérie qui provoque également la scarlatine et l’impétigo – ont été de plus en plus diagnostiqués au cours de la dernière décennie, mais c’est la forme courante de la maladie qui affecte actuellement les enfants hospitalisés, ont déclaré Stevenson et Lacy.

On ne sait pas pourquoi le streptocoque fait un retour en force cette année, même si la pandémie de Covid a perturbé la cadence typique des maladies saisonnières, telles que le VRS et la grippe.

Lacy a déclaré que ses équipes du Delaware et de Pennsylvanie ont noté une augmentation de 300 à 400 % des cas d’angine streptococcique depuis la rentrée scolaire cet automne, par rapport à l’année dernière. En Floride, le nombre de cas d’infections streptococciques est plus du double de ce qu’il était l’année dernière à la même époque.

“Le strep est vraiment en train de revenir en arrière”, a déclaré Lacy.

Epic Research, qui suit les dossiers de santé électroniques à l’échelle nationale, a détecté un augmentation constante de l’angine streptococcique, notamment chez les enfants de 4 à 12 ans, depuis début août. Cela inclut les diagnostics posés dans les établissements de soins d’urgence, les services d’urgence et les cabinets de pédiatres.

Heureusement, l’épidémie de streptocoque n’est pas présente partout. Certains des plus grands centres médicaux du pays touchés par NBC News – notamment les hôpitaux de Cleveland, Pittsburgh, San Diego et Seattle – ne connaissent pas d’augmentation notable.

Les médecins ne sont généralement pas tenus de signaler les diagnostics d’angine streptococcique à leurs services de santé locaux ou nationaux, comme ils le feraient pour d’autres maladies, comme le Covid ou la rougeole, bien que les Centers for Disease Control and Prevention estiment que 5 millions de visites ambulatoires sont dues chaque année. au streptocoque non invasif du groupe A.

Après un pic inhabituellement élevé d’angine streptococcique l’année dernière, les niveaux actuels d’angine streptococcique semblent revenir aux proportions d’avant la pandémie, selon les données d’Epic.

C’est ce que ressent le Dr Victoria Valencia, directrice par intérim du centre de santé pour les soins aux étudiants de l’université Tulane de la Nouvelle-Orléans. Valencia a déclaré que son équipe avait constaté une légère augmentation des cas d’angine sur le campus juste après le début du semestre cet automne.

“De manière anecdotique, nous constatons des chiffres similaires à ceux que nous avons vus en 2019 avant la pandémie”, a déclaré Valence. “Je ne me sens pas inondé.”

Quels sont les symptômes de l’angine streptococcique ?

Selon Stevenson et Valencia, la plupart des enfants dont le test est positif pour l’angine streptococcique ont :

Mal de gorge.

Fatigue extreme.

Fièvre pouvant atteindre 103 degrés Fahrenheit.

Les enfants de 12 ans et moins peuvent également avoir :

Douleur abdominale.

Nausée.

Vomissement.

Les ganglions lymphatiques de l’intestin peuvent devenir enflammés lors d’une infection streptococcique, provoquant des douleurs chez les jeunes enfants.

Les amygdales peuvent devenir si enflées qu’elles stimulent les réflexes nauséeux des enfants.

Parfois, des infections streptococciques non traitées peuvent entraîner complications, comme une sorte de maladie rénale.

Une pénurie de traitement

L’angine streptococcique est facilement traitable avec un antibiotique largement utilisé appelé amoxicilline, a déclaré Stevenson. “Habituellement, environ 24 heures après le début de l’antibiotique, le patient se sent beaucoup mieux”, a-t-elle déclaré.

De plus, les enfants sont beaucoup moins contagieux après avoir commencé à prendre des antibiotiques. Si le streptocoque n’est pas traité, les enfants peuvent continuer à infecter les autres pendant des semaines, généralement par le biais de gouttelettes respiratoires.

Mais le médicament, notamment sous sa forme administrée aux jeunes enfants, est en pénurie depuis un an, selon le Administration des aliments et des médicaments.

“C’est une situation très difficile”, a déclaré Lacy. “Les pénuries ponctuelles nous obligent à nous tourner vers différents antibiotiques, parfois des antibiotiques que nous n’aurions pas utilisés” comme traitement de première intention.

Alors que la plupart des pharmacies de la région de Stevenson, dans le Michigan, ont pu stocker le médicament, “je m’attends à ce qu’à mesure que nous entrons dans ces mois plus frais, nous verrons davantage d’infections et les parents auront du mal à trouver ce médicament pour leur enfants.”

