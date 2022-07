Langham, Sask. : Selon la police, le suspect de la fusillade mortelle serait mort

Les résidents d’une ville de la Saskatchewan ont reçu l’ordre de rester à l’intérieur après une fusillade mortelle vendredi matin.

Les habitants de Langham ont reçu l’ordre de s’abriter sur place pendant que la GRC recherchait un suspect potentiellement armé après la fusillade.

Selon une notification d’urgence envoyée vers 7h40, la recherche d’un suspect de sexe masculin aurait été armée.

L’alerte est venue alors que de nombreux habitants de la ville étaient sur le point de commencer leur trajet matinal vers Saskatoon, situé à environ 30 kilomètres au sud-est de la communauté.

Dans une deuxième alerte envoyée juste après 9 heures du matin, la GRC a déclaré que les agents avaient répondu à la fusillade tôt le matin. Une personne a été confirmée morte à la suite de l’incident, selon l’alerte.

L’alerte mise à jour indique que la police recherchait Justin Heimbecker. Selon l’alerte, il a été vu pour la dernière fois à pied et on ne savait pas s’il avait accès à un véhicule.

Les habitants de Langham ont été invités à se mettre à l’abri ou à s’abriter sur place et à fermer et verrouiller les portes et les fenêtres. Les conducteurs de la région ont reçu l’ordre de ne pas prendre d’auto-stoppeurs.

Selon un article publié sur les réseaux sociaux par le service de police de Corman Park, qui dessert la région entourant Saskatoon, Heimbecker a été localisé vers 11 h 40.

“Il n’y a plus de menace pour le public”, a déclaré le poste.

Dans un communiqué de presse envoyé vers 12 h 15, la GRC a déclaré que l’ordre de refuge sur place avait été levé.

Peu après 13 h, dans une mise à jour envoyée aux médias, la GRC a déclaré qu’un homme avait été retrouvé mort dans une maison de la ville qui avait été en feu plus tôt dans la journée.

La police pense que l’homme décédé est Heimbecker mais n’a pas complètement confirmé son identité.

L’unité des crimes majeurs de la GRC enquête.

Une forte présence policière a été observée dans la communauté lors de la recherche de Heimbecker.

Juste avant 11 h 30, un avion a pu être vu tourner dans les airs au-dessus de la ville, effectuant une recherche aérienne apparente.

Les alertes indiquaient que Heimbecker ne devait pas être approché et que quiconque croyait l’avoir vu devait appeler le 911.

Les résidents ont été avisés d’éviter de divulguer les emplacements de la police.

Le maire de Langham, Gary Epp, s’est entretenu par téléphone avec CTV News vendredi matin pendant le verrouillage, qualifiant la fusillade d ‘”incident malheureux” et présentant ses condoléances aux personnes touchées.

Comme d’autres habitants de la ville, il a déclaré qu’il y avait peu d’informations disponibles en dehors des détails fournis dans les deux alertes de personne dangereuse qui ont été envoyées aux utilisateurs de téléphones portables de la région.

“J’espère juste que tout le monde reste à l’intérieur et reste en sécurité”, a-t-il déclaré.

Selon des comptes rendus sur les réseaux sociaux, toute personne entrant dans la ville était arrêtée par la police. Une fois autorisés par les agents, les résidents ont reçu l’ordre de rentrer directement chez eux et de rester à l’intérieur.



–Ceci est une nouvelle en développement. Plus de détails à venir..