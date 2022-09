L’anévrisme cérébral du Dr Dre a sans aucun doute été un moment effrayant pour tous ses proches, mais il a rappelé à deux de ses amis à quel point la vie est précieuse.

Lors d’une récente conversation avec son manager de longue date Paul Rosenberg sur SiriusXM, Eminem a révélé que l’anévrisme cérébral du Dr Dre est ce qui a conduit à sa réconciliation avec Snoop Dogg.

Les rappeurs ont commencé à avoir des problèmes peu de temps après que Snoop ait publiquement suggéré qu’Eminem ne soit pas inclus dans sa liste des 10 meilleurs rappeurs de tous les temps, mais ils ont surtout gardé leurs griefs privés. Apparemment, ce n’est pas ce qui a réellement déclenché la querelle, mais ils ont quand même décidé de passer après l’anévrisme de Dre au début de 2021.

“Vous savez, moi et Snoop avons eu notre petit problème, et puis quand ce truc est arrivé avec Dre – l’histoire de l’anévrisme cérébral – on s’est dit : ‘Bro c’est stupide'”, a expliqué le natif de Detroit à Rosenberg. “‘C’est stupide comme l’enfer de se quereller en ce moment.'”

Il a poursuivi: “Donc, je ne me souviens pas si je l’ai appelé ou s’il m’a appelé, mais nous en avons parlé, et je pense qu’il y a eu un malentendu à l’époque concernant sa présence sur mon album. La [Marshall] Mathers LP, [on] ‘B *** h s’il vous plaît, je-je.’ Je pense qu’il avait voulu faire quelque chose avec moi et peut-être qu’il t’a donné l’idée ou quelque chose comme ça, et tu as dit quelque chose comme : ‘Eh bien, écoutons d’abord quelle est la chanson.’ … Je pense qu’il a dit que la façon dont il l’avait pris était un peu comme: ‘Je ne baise pas avec lui.’