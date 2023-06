L’anémie peut augmenter avec l’utilisation chez les personnes âgées

20 juin 2023 – Les personnes âgées qui prennent quotidiennement de l’aspirine à faible dose ont un risque 20% plus élevé de développer une anémiede nouvelles recherches montrent.

L’étude, publié lundi dans le Annales de médecine interneont examiné les concentrations d’hémoglobine chez plus de 19 000 adultes en bonne santé aux États-Unis et en Australie âgés de 65 ans et plus.

De faibles niveaux d’hémoglobine, une protéine riche en fer dans les globules rouges qui transportent l’oxygène dans tout le corps, peut entraîner une anémiece qui est courant chez les personnes âgées et peut provoquer de la fatigue, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier, des maux de tête, des douleurs thoraciques et des bruits de martèlement ou de sifflement dans l’oreille. Il peut également aggraver des conditions telles que l’insuffisance cardiaque congestive, les troubles cognitifs et la dépression chez les personnes de 65 ans et plus.

« Nous savions grâce à de grands essais cliniques, y compris notre… essai, que l’aspirine à faible dose quotidienne augmentait le risque de saignement cliniquement significatif », a déclaré Zoe McQuilten, MBBS, PhD, hématologue à l’Université Monash en Australie et auteur principal de l’étude. « D’après notre étude, nous avons constaté que l’aspirine à faible dose augmentait également le risque d’anémie pendant l’essai, et cela était très probablement dû à des saignements qui n’étaient pas cliniquement apparents. »