L’anémie a un impact notable sur le pronostic de l’insuffisance cardiaque, selon une étude

Une nouvelle revue systématique a souligné l’impact notable de l’anémie sur le pronostic de l’insuffisance cardiaque (IC), la démontrant comme un indicateur fiable de la mortalité toutes causes confondues à court et à long terme et des événements d’IC.1

Une recherche approfondie a été menée dans 4 bases de données majeures, dont PubMed, Scopus, Web of Science et ScienceDirect, et a identifié 10 études pertinentes, totalisant 2 828 participants, à inclure dans la revue.

« L’analyse actuelle met en évidence l’association significative entre l’anémie et le pronostic de l’IC aiguë », a écrit l’équipe d’enquête dirigée par Atheer A. Alshreef, médecine interne, Université de Tabuk. « L’anémie apparaît non seulement comme une comorbidité courante chez les patients atteints d’IC, mais également comme un marqueur pronostique potentiel. »

La coexistence de l’anémie et de l’IC est courante et aggrave souvent le pronostic de chaque maladie, la combinaison reconnue dans la littérature pour diminuer la santé globale et la qualité de vie d’un patient.2 En fonction de son étiologie sous-jacente, les options de traitement de l’anémie dans l’IC peuvent inclure une supplémentation en fer, des médicaments stimulant l’érythropoïèse ou des transfusions sanguines.

Citant le manque d’études méthodiques évaluant cette relation, Alshreef et ses collègues ont entrepris d’aborder le lien potentiel entre l’IC et l’anémie en examinant systématiquement la littérature existante pour analyser les résultats actuels et déterminer la nécessité de recherches plus approfondies.1

Les études correspondant aux critères d’inclusion étaient des essais contrôlés randomisés, des études de cohorte, des études cas-témoins ou des études transversales évaluant la corrélation entre l’anémie et l’IC dans des populations de patients humains. Seules les études publiées entre 2023 et 2024 ont été considérées comme éligibles à l’inclusion.

L’équipe d’enquêteurs a initialement identifié 1 316 études après avoir supprimé les doublons. Après avoir évalué les titres et les résumés et effectué d’autres processus de sélection, 10 études répondaient aux critères d’éligibilité pour l’examen. La population de patients comprenait 2 828 individus, dont 1 451 (51,3 %) de sexe masculin.

La plupart des études répondant aux critères d’inclusion n’ont pas comparé l’IC aiguë et chronique lors de l’évaluation de la prévalence et de l’impact de l’anémie. L’anémie ferriprive (IDA) était le type le plus répandu dans les études incluses, tandis que 2 études incluaient l’anémie mégaloblastique.

La prévalence de l’anémie chez les personnes diagnostiquées avec une IC dans les études incluses variait de 33,3 % à 69,8 %, avec une prévalence totale de 1 643 (58,1 %). L’hypertension, le diabète, l’insuffisance rénale chronique (IRC) et la fibrillation auriculaire (FA) étaient les comorbidités les plus fréquemment liées chez les personnes atteintes d’IC.

Alshreef et ses collègues ont identifié une corrélation entre l’anémie et le peptide natriurétique de type B (BNP), la fonction rénale, l’augmentation du remodelage cardiaque gauche et l’augmentation de l’expansion du volume plasmatique.

Dans l’ensemble, l’analyse a montré que les patients souffrant d’anémie présentaient un risque de mortalité nettement plus élevé que les patients sans anémie. Cependant, l’anémie était un marqueur de la gravité de la maladie plutôt qu’un prédicteur indépendant de décès chez les individus congestifs. L’anémie était notamment liée à une créatinine sérique élevée, à une hypertrophie ventriculaire gauche et à une hypertrophie de l’oreillette gauche.

Alshreef et ses collègues ont appelé à des recherches plus approfondies sur l’effet de l’anémie sur la progression de l’IC, en particulier pour identifier des interventions efficaces pour la gestion de l’anémie. En particulier, l’équipe d’enquête a abordé la nécessité d’explorer l’efficacité des traitements disponibles contre l’anémie sur le pronostic d’un patient.

« Reconnaître le lien entre l’anémie et les résultats négatifs de l’IC aiguë pourrait faciliter des approches thérapeutiques plus personnalisées ciblant les deux problèmes », ont-ils écrit. « Les recherches futures sont essentielles pour mieux comprendre comment l’anémie affecte la progression de l’IC et ses complications. »

