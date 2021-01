Emile Smith Rowe commence à se consolider comme l’une des stars de la percée de la saison.

Le milieu de terrain d’Arsenal, âgé de 20 ans, est revenu au club cet été après un prêt d’une saison au championnat à Huddersfield Town lors de la campagne 2019-2020.

Et bien qu’il soit limité à l’action de la Ligue Europa au départ cette saison, Smith Rowe devient maintenant un habitué de Mikel Arteta.

Il a créé trois passes et marqué une fois lors de ses six dernières apparitions dans toutes les compétitions, et avec le départ imminent de Mesut Ozil, Smith Rowe pourrait bien se révéler être le successeur à long terme de l’Allemand.

Smith Rowe ne semble certainement pas manquer de confiance – et son ancien coéquipier de Huddersfield, Danny Simpson, a donné un exemple de la confiance en soi de l’international anglais U20 lorsqu’il a rejoint les Terriers pour la première fois.

Dans une interview avec Sky Sports, Simpson a rappelé: « J’avais eu quelques jours de congé. » Quand je suis sorti sur le terrain, il (Smith Rowe) a dit: « C’est agréable de vous voir ici ».

« Je me disais: » Qui est ce petit untel effronté? » J’aimais ça chez lui. Il était confiant. Il n’était là que depuis une semaine. «

Simpson a été clairement impressionné par les attributs techniques et mentaux de Smith Rowe, et est ravi de le voir faire si bien avec les Gunners.