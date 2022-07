Lane, ex-flic reconnu coupable du meurtre de Floyd, devrait être condamné

ST. PAUL, Minnesota (AP) – Un ancien officier de police de Minneapolis qui est l’un des quatre ex-officiers reconnus coupables d’avoir violé les droits civils de George Floyd devrait être condamné cette semaine.

Les procureurs ont demandé à un juge fédéral de condamner Thomas Lane à entre 5 1/4 à 6 1/2 ans de prison jeudi pour son rôle dans la contention qui a tué Floyd le 25 mai 2020. Son avocat demande 27 mois.

Lane, J.Alexander Kueng et Tou Thao ont été reconnus coupables en février d’avoir privé Floyd de son droit à des soins médicaux alors que l’homme noir de 46 ans était coincé sous le genou de l’officier de l’époque Derek Chauvin pendant 9 minutes et demie alors qu’il était menotté et face contre terre. dans la rue. Kueng s’est agenouillé sur le dos de Floyd, Lane a tenu ses jambes et Thao a retenu les passants.

Kueng et Thao ont également été reconnus coupables de ne pas être intervenus pour arrêter Chauvin dans le meurtre enregistré sur vidéo qui a déclenché des manifestations à Minneapolis et dans le monde entier dans le cadre d’un jugement sur l’injustice raciale. Lane, qui a demandé à deux reprises à ses collègues officiers s’ils devaient tourner Floyd de son côté, n’a pas fait face à cette accusation.

Les procureurs ont recommandé que Keung et Thao obtiennent moins que Chauvin, mais des peines “substantiellement plus élevées” que ce que Lane obtiendra. Ils n’ont pas fait de recommandations précises.

Le juge Paul Magnuson, qui a présidé le procès des trois officiers, a également prévu une audience vendredi sur les objections de Kueng et Thao quant à la manière dont les peines recommandées en vertu des directives fédérales en matière de détermination de la peine ont été calculées dans leurs rapports présentenciels.

L’avocat de Thao, Robert Paule, demande une peine de deux ans. La recommandation de l’avocat de Kueng, Thomas Plunkett, reste scellée.

L’avocat de Lane, Earl Grey, a demandé 27 mois, ce qui, s’il était accordé, laisserait Lane libre après deux ans. C’est à peu près à ce moment-là que Lane deviendrait éligible à la libération de sa peine d’État recommandée dans le cadre d’un accord de plaidoyer sur une accusation d’État d’avoir aidé et encouragé l’homicide involontaire coupable. La peine dans cette affaire est fixée au 21 septembre.

Plus tôt ce mois-ci, Magnuson a condamné Chauvin à 21 ans de prison pour violation des droits civils dans le meurtre de Floyd et dans la retenue en 2017 d’un Noir de 14 ans. C’était au bas de l’échelle de ce que les procureurs avaient demandé.

Magnuson a vivement critiqué Chauvin pour ses actions en épinglant Floyd alors qu’il haletait pour respirer et est finalement devenu mou, les qualifiant de “simplement faux” et “offensants”. Il a également déclaré à Chauvin qu’il avait “absolument détruit la vie de trois jeunes officiers en prenant le commandement de la scène”.

Kueng et Thao devraient être jugés pour des accusations portées contre l’État en octobre.

