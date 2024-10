Landsman et Sonza cherchent un siège au Congrès du 1er district

20 octobre – Les électeurs du comté de Warren choisiront le 5 novembre entre deux candidats du comté de Hamilton pour choisir un membre du Congrès.

Greg Landsman de Cincinnati cherche à être réélu contre Orlando Sonza de Springfield Twp. dans le 1er district de la Chambre des représentants des États-Unis, qui comprend tout le comté de Warren et une grande partie des sections sud et est du comté de Hamilton.

Landsman, un démocrate, était conseiller municipal de Cincinnati lorsqu’il a battu le président sortant républicain de longue date, Steve Chabot, il y a deux ans.

Sonza, un républicain, a brigué le siège du Sénat du 9e district de l’Ohio dans le comté de Hamilton cette année-là, perdant face à la démocrate de Cincinnati Catherine Ingram, membre de l’Ohio House pour trois mandats, pour un siège ouvert.

Landsman, 47 ans, est un ancien professeur d’école publique. Il a été directeur de Faith Based and Community Initiatives, dirigeant les efforts de l’Ohio pour aider les églises et les synagogues à proposer des programmes éducatifs et alimentaires, selon son site Internet.

Landsman a également aidé à diriger le National Underground Railroad Freedom Center avant de travailler en tant que directeur exécutif de StrivePartnership, un groupe de défense de l’éducation.

Il est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de l’Ohio et d’une maîtrise de la Divinity School de Harvard. Landsman vante son travail sur l’initiative Preschool Promise et a été élu au conseil municipal en 2017.

« Je vais faire partie d’une nouvelle génération de dirigeants qui nous ramèneront à la normale dans notre politique, où nous résistons aux extrêmes » et où « le pragmatisme et le bipartisme dominent notre politique ».

Sonza, 33 ans, est avocate et directrice exécutive de la Commission des services aux anciens combattants du comté de Hamilton. Il est titulaire d’un baccalauréat de l’Académie militaire des États-Unis à West Point, d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Cincinnati et d’un diplôme en droit de l’Université de Georgetown.

Sonza a servi comme officier d’infanterie de l’armée américaine et officier des finances au sein de la 3e division d’infanterie à Fort Stewart, en Géorgie.

Il a également été expert-comptable agréé chez Ernst & Young et a effectué un stage au ministère américain de la Justice, travaillant dans les divisions pénales et fiscales, selon son site Internet.

« Mon parcours professionnel et personnel… me donne un aperçu et des idées qui peuvent contribuer à améliorer la vie de ceux que je servirai et représenterai au Congrès », a déclaré Sonza.

Des stands différents

Lors d’entretiens avec cette agence de presse, les deux candidats ont déclaré que les questions économiques et d’immigration étaient des préoccupations majeures, mais ont proposé des approches très différentes pour les résoudre.

Landsman souhaite réécrire le code des impôts, affirmant que ce changement est attendu depuis longtemps car il favorise les riches. Sonza soutient la réduction de la taille et des dépenses du gouvernement et le renouvellement des réductions d’impôts approuvées par le Congrès en 2017.

Landsman est favorable à un projet de loi sur l’immigration qui a échoué il y a plusieurs mois en raison d’un soutien bipartisan insuffisant. Sonza, originaire des Philippines dont le père est un citoyen américain naturalisé, a déclaré que la proposition était trop indulgente.

Ils parlent tous deux d’une réforme du droit aux armes à feu « de bon sens ». Landsman a déclaré qu’il souhaitait une vérification universelle des antécédents. Sonza a déclaré qu’il était favorable aux droits forts du 2e amendement pour les « citoyens respectueux des lois ».

Mais Landsman et Sonza sont dans des camps opposés en ce qui concerne l’avortement. La procédure a été légalisée au niveau national il y a 51 ans lorsque la Cour suprême des États-Unis s’est prononcée en sa faveur. L’actuelle Haute Cour a annulé cette décision, estimant que l’avortement devrait être décidé État par État.

Landsman a déclaré qu’il souhaitait codifier Roe contre Wade, l’affaire historique de 1973. Sonza a déclaré qu’il était favorable aux États compétents et qu’il était « pro-vie », mais qu’il soutenait les exceptions pour le viol, l’inceste et la vie de la mère.

Les priorités de Landsman

Landsman a déclaré que ses principales questions législatives incluent la réparation « des parties de l’économie qui sont brisées », y compris le code des impôts.

« À l’heure actuelle, le code des impôts est – et cela a pris des décennies – est truqué pour les milliardaires très riches et les grandes entreprises », a-t-il déclaré.

Il doit être remanié « afin qu’il fonctionne avant tout pour les travailleurs de la classe moyenne », a ajouté Landsman.

Il est favorable à l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants, à un allègement pour les petites entreprises et à l’augmentation des options de logement. Landsman a déclaré qu’il soutenait un projet de loi infructueux visant à accorder « un allégement fiscal sérieux aux travailleurs » et a qualifié le crédit d’impôt pour enfants de « très efficace pour réduire de moitié la pauvreté des enfants ».

Le Congrès peut aider les familles et les entreprises en difficulté, mais il « devra faire preuve de beaucoup plus de courage, s’attaquer à ces entreprises et commencer à pénaliser les entreprises qui pratiquent des prix abusifs », a déclaré Landsman.

Les législateurs fédéraux doivent « commencer à examiner les domaines où le niveau de compétitivité n’est pas suffisant ou où le capitalisme n’est pas aussi sain qu’il devrait l’être », a-t-il ajouté.

Landsman a également déclaré qu’il s’efforcerait de mettre fin à « la suppression des électeurs dans tout le pays » et de se concentrer sur « la restauration de la liberté, de la liberté reproductive » et sur l’arrêt de « toutes sortes d’autres choses vraiment anti-américaines qui ont blessé beaucoup de gens. sont morts. »

Landsman a déclaré qu’il voterait pour une législation autorisant l’avortement dans tout le pays parce que « les politiciens doivent cesser de dire aux gens ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire avec leur corps ».

La plupart des gens « n’aiment pas quand le gouvernement vient nous dire quoi faire, surtout quand cela devient mortel, ce qu’ils ont fait », a-t-il déclaré. « Et cela ne dépend pas des politiciens des États. Cela ne dépend pas des politiciens fédéraux. Cela dépend des femmes et de leurs médecins, point final. »

Une législation bipartite sur l’immigration « augmentera considérablement le nombre d’agents frontaliers. Elle diminuera considérablement le nombre de personnes » qui traversent la frontière, a déclaré Landsman.

« Parce que la procédure d’asile dure de six ans à six mois et que moins de personnes vont postuler », a-t-il déclaré. « Et s’ils le font, ils postuleront depuis leur pays d’origine. »

Les priorités de Sonza

La sécurité de la frontière sud est une priorité pour Sonza, deuxième derrière l’économie, a-t-il déclaré.

Sonza a déclaré qu’il souhaitait un processus d’immigration « fort et légal » et que les responsables fédéraux devaient « arrêter l’hémorragie qui se produit à la frontière sud », permettant à des millions d’immigrants d’entrer aux États-Unis sans contrôle approfondi.

Le traitement massif des immigrants ces dernières années à la frontière a conduit à « une augmentation de la criminalité que nous constatons dans nos communautés », a-t-il déclaré.

Ces pratiques ont alimenté la montée d’une « épidémie de fentanyl » dans le sud-ouest de l’Ohio ainsi qu’une augmentation de la criminalité, a déclaré Sonza, ajoutant qu’il avait engagé des poursuites dans de tels cas dans le comté de Hamilton.

« Cela doit cesser », a-t-il déclaré. « Je serai toujours le plus fervent partisan de cette course au maintien d’un système d’immigration légale solide, car je suis le produit d’un système d’immigration légale. »

« Nous devons fermer » la frontière sud « et donner à nos agents frontaliers exactement ce dont ils ont besoin pour faire leur travail », a déclaré Sonza.

Sur le plan économique, réduire les dépenses fédérales afin de réduire la taille du gouvernement et maintenir les réductions d’impôts approuvées il y a sept ans sont des priorités pour aider la classe moyenne, a-t-il déclaré.

« Cela ne sert à rien pour le gouvernement de continuer à dépenser et à verser de l’essence sur un feu à flamme nue qu’est notre environnement inflationniste », a déclaré Sonza. « Nous devons nous assurer de garder autant d’argent dans les poches des Américains ordinaires. »

Laisser expirer les réductions d’impôts nuirait à la croissance des petites entreprises, a-t-il déclaré.

« Nous voulons leur envoyer le message que nous vous soutenons. Nous croyons en ce que vous faites pour renforcer notre économie américaine », a déclaré Sonza.

Restaurer la perception des États-Unis sur la scène internationale en garantissant une armée forte est également une question clé, a-t-il déclaré.

« Nous devons continuer à protéger cette force pour nous assurer que nous disposons lorsque nous donnons à nos militaires américains exactement ce dont ils ont besoin pour faire leur travail, afin que nous soyons préparés aux conflits s’ils surviennent », a déclaré Sonza.

Concernant l’avortement, Sonza s’est dit « pragmatique » sur cette question, notant son soutien aux exceptions.

« La majorité des Américains ne sont pas pour les extrêmes », a-t-il déclaré. « La majorité des habitants de l’Ohio sur cette question ne sont pas pour les extrêmes. »

Droits des armes à feu

Landsman et Sonza voient tous deux la nécessité d’une réforme des armes à feu pour rendre les communautés plus sûres, mais ils diffèrent sur les restrictions.

Landsman s’est déclaré favorable à l’augmentation de l’âge légal pour acheter des armes à feu, à l’adoption d’une vérification universelle des antécédents et à l’interdiction des « armes de guerre » – des armes à feu à tir rapide avec des chargeurs à gros volume.

« Et cela signifie tenir tête aux grands fabricants d’armes et dire que nous allons avoir de nouvelles règles fondamentales, mais extrêmement impactantes », a-t-il déclaré.

« Les gens pourront évidemment garder leurs armes », a ajouté Landsman.

Il a déclaré que les forces de l’ordre devraient être habilitées à « travailler avec les juges pour retirer les armes des mains de gens qui ne devraient pas les avoir parce qu’ils vont faire quelque chose de mal ».

Sonza a déclaré qu’il était un ardent défenseur du 2e amendement, mais que les personnes souffrant de maladies mentales graves ou de casiers judiciaires violents ne devraient pas avoir accès aux armes à feu.

« Nous devons veiller à ce que nos enfants soient en sécurité dans leurs écoles », a-t-il déclaré. « Nous voulons nous assurer que nous avons mis en place des plans qui permettent à l’administration et aux parents de pouvoir intervenir » pour éviter des tragédies scolaires.

Sonza a déclaré qu’il souhaitait que les forces de l’ordre soient équipées pour protéger les communautés et qu’elles recrutent davantage d’agents de ressources scolaires.

« Nous voulons nous assurer que nous soutenons les personnes dont le travail consiste à nous protéger », a-t-il déclaré.