« Landslide » de Michael Wolff révèle la diatribe de Donald Trump sur Brett Kavanaugh : « très déçu ».

Wolff raconte un combat entre des « insiders » comme Jared Kushner, et des « outsiders » comme Rudy Giuliani.

Trump était furieux contre le procureur général William Barr pour ne pas avoir fait plus sur les fraudes électorales présumées.

La reconnaissance par Benjamin Netanyahu de la victoire de Joe Biden a rendu Trump furieux.

Le dernier livre de Michael Wolff et le dernier d’une trilogie, « Landslide: The Final Days of the Trump Chairman », donne un compte rendu intérieur de la fin chaotique de l’administration Trump, décrivant comment l’ancien président a été séduit en croyant à tort qu’il a remporté le 2020 élection présidentielle.

Wolff, l’auteur du best-seller « Fire and Fury: Inside the Trump White House », s’est entretenu avec Trump, ainsi qu’avec plusieurs collaborateurs de la Maison Blanche, qu’il cite abondamment dans « Landslide ». C’est le troisième livre que Wolff écrit sur Trump, après « Siege : Trump Under Fire » de 2019.

Dans « Landslide », Wolff raconte plusieurs anecdotes qui dépeignent un Trump de plus en plus paranoïaque et isolé pendant et après les élections. Wolff dit que les événements du livre impliquant le personnel de Trump ont été confirmés par plusieurs sources et que le bureau de Trump a fourni un résumé détaillé d’une grande partie du contenu de son livre.

Le livre s’ouvre sur la conviction de Trump que les démocrates voulaient qu’il attaque Joe Biden pendant la campagne présidentielle, afin qu’ils puissent le remplacer par le gouverneur de New York Andrew Cuomo et l’ancienne première dame Michelle Obama en tant que vice-président.

Plus tard dans le livre, Trump s’en prend au juge de la Cour suprême des États-Unis, Brett Kavanaugh, après que la Haute Cour a déjoué un procès qui annulerait les résultats des élections.

« Je suis très déçu de lui, de ses décisions », a déclaré Trump à Wolff lors d’une interview dans son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. Dans une longue diatribe, Trump a déclaré qu’il avait « sauvé » la vie de Kavanaugh et « s’est battu pour ce gars et l’a gardé » lorsqu’il a nommé Kavanaugh à la Cour suprême malgré les objections des autres.

« Je pourrais aussi bien vous dire – Kavanaugh. Pratiquement tous les sénateurs m’ont appelé, y compris Crazy Mitch, et m’ont dit : ‘Lâchez-le, monsieur, libérez-le. Il nous tue, Kavanaugh' », a écrit Wolff.

Trump dit qu’il s’est également senti trahi par les deux autres juges qu’il a nommés à la Haute Cour, Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett.

Dans le livre de Wolff, le combat entre les « initiés » menés par le gendre de Trump, Jared Kushner, qui admet que Trump a perdu les élections, et les « étrangers », menés par l’ancien maire de New York Rudy Giuliani et d’autres théoriciens du complot, est remarquable dans le livre de Wolff. s’accrocher au mensonge selon lequel l’élection a été volée à Trump.

Les tentatives désespérées de Trump pour s’accrocher au pouvoir

Malgré une large acceptation du fait que Biden avait remporté l’élection présidentielle de 2020, Trump et des partisans ardents tels que Giuliani ont à tort insisté sur le fait que Trump était le vrai vainqueur.

Trump, selon Wolff, a tourné sa colère et sa fureur contre son procureur général William Barr pour ne pas avoir fait plus pour l’aider à gagner. Trump a blâmé Barr lorsque les avocats américains des États swing ont résisté à la pression de Trump pour ouvrir des enquêtes sur la fraude électorale.

« Pourquoi Barr n’enquêtera-t-il pas sur la fraude … et les machines ? Où est Barr ? … Pourquoi ne fait-il jamais rien ?… Quand allons-nous voir quelque chose ?… Jeff Sessions était-il même aussi lent ? Trump s’est demandé à ses collaborateurs fin novembre.

Wolff allègue que Trump a demandé au bureau du conseil de la Maison Blanche d’appeler Barr et de déterminer ce qu’il faisait pour aider.

Barr a refusé de se plier à la volonté de Trump, déclarant à l’Associated Press le 1er décembre : « À ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu affecter un résultat différent lors des élections. Quelques semaines plus tard, Barr a démissionné.

Qui dirige le pays lors de fausses allégations de fraude électorale ? Pas Trump

Alors que Trump se concentrait de plus en plus sur la preuve qu’il avait été trompé pour sa réélection, les questions quotidiennes de la direction du pays ont été ignorées, selon Wolff.

« Tous les briefings quotidiens ont été annulés, y compris les briefings sur la sécurité nationale. Tous les efforts pour attirer son attention sur les problèmes de pandémie, le déploiement de vaccins ou les renseignements critiques ont échoué », écrit Wolff.

C’est Mark Meadows, le chef de cabinet de Trump, qui a discrètement pris le relais. Pour tenter de ne pas enrager Trump, « Meadows assume effectivement toutes les fonctions exécutives – ou du moins celles qui pourraient être exercées en secret », écrit Wolff.

Meadows a commencé la transition de l’administration Trump à l’administration Biden, qui comprenait des séances d’information sur le renseignement, des réunions de transition, l’ouverture de la communication avec les assistants de Biden et « l’intégration de l’équipe Biden dans les réunions quotidiennes de planification et de stratégie COVID de la Maison Blanche ».

Trump irrité par Benjamin Netanyahu félicitant Biden

Au lendemain des élections, les dirigeants internationaux ont exprimé pour la forme leurs félicitations à Biden. Certains dirigeants tels que le Premier ministre fidjien ont présenté leurs vœux à Biden avant même que la course ne soit officiellement appelée.

Surprenant ses collaborateurs, Trump a épargné sa colère au Premier ministre israélien de l’époque, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu a contacté Biden environ 12 heures après le déclenchement des élections, écrit Wolff. Pour Trump, la sensibilisation est intervenue avant que « l’encre ne soit sèche » et « était une trahison ultime », affirme Wolff.

Selon Wolff, Trump était furieux, étant donné qu’« il avait singulièrement fait plus pour Israël que n’importe quel président américain ».

