Landry Shamet et les Knicks s’entendent sur un contrat d’un an avant la saison NBA 2024-25 | Actualités, scores, faits marquants, statistiques et rumeurs

Patrick Smith/Getty Images

L’agent de Landry Shamet a déclaré à ESPN Adrien Wojnarowski samedi, le vétéran garde a signé un contrat d’un an en agence libre avec les New York Knicks.

Shamet, 27 ans, a eu jusqu’à présent une carrière NBA quelque peu nomade, jouant pour les Philadelphia 76ers, les Los Angeles Clippers, les Brooklyn Nets, les Phoenix Suns et les Washington Wizards au cours de six saisons.

La saison dernière, Shamet a disputé 46 matchs avec les Wizards, avec une moyenne de 7,1 points, 1,3 rebonds, 1,2 passes décisives et 1,2 paniers à trois points en 15,8 minutes par match.

Shamet était à l’origine le 26e choix global de la draft NBA 2018 en provenance de Wichita State par les Sixers, et il est rapidement devenu un tireur extérieur précieux depuis le banc.

En tant que recrue, il a réalisé un record personnel de 42,2 % de tirs à trois points, et a obtenu une moyenne de plus de neuf points par match et exactement 2,1 paniers à trois points marqués par match au cours de chacune de ses trois premières saisons.

Le temps de jeu de Shamet a diminué au cours des trois dernières saisons, tout comme son efficacité. Il a atteint son plus bas niveau la saison dernière à Washington, avec 15,8 minutes par match et 33,8 % de réussite aux tirs longue distance, tous deux les plus bas de sa carrière.

Les Knicks obtiennent un joueur qui tire à 38,4 % à trois points en 348 matchs en carrière, et il pourrait être un joueur utile pour eux s’il revient à un niveau de performance proche de celui-ci.

New York possède déjà l’un des effectifs les plus profonds et les plus talentueux de la NBA, il n’aura donc pas nécessairement besoin que Shamet joue des minutes significatives.

Au poste de garde seulement, les Knicks comptent Jalen Brunson, Donte DiVincenzo, Josh Hart et Cameron Payne, ainsi que des ailiers de qualité comme OG Anunoby et Mikal Bridges.

En conséquence, les Knicks font partie des principaux prétendants à la victoire dans la Conférence Est et peut-être au championnat NBA, mais il faudra une profondeur de qualité pour y parvenir.

Shamet a montré au cours de sa carrière qu’il pouvait intervenir et être productif en cas de blessure, et même si ce n’est pas le cas, il peut leur donner 10 minutes de qualité dans un match éliminatoire et aider à changer la dynamique avec un triplé.