L’Android 12 Developer Preview arrive avec un tas de changements d’interface utilisateur, de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations

Jeudi, la prochaine version d’Android a officiellement commencé son cycle, bien qu’elle n’en soit encore qu’à ses débuts: la première version Developer Preview d’Android 12 est arrivée et elle en révèle beaucoup sur la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation pour smartphone de Google.

Franchement, il y a trop de nouvelles fonctionnalités à couvrir dans un seul article, mais nous ferons quelques mentions notables ici.

Il existe un mode à une main qui n’est pas encore activé, mais la fonctionnalité semble être en route vers la version finale d’Android 12.

Premier coup d’œil aux paramètres du mode à une main sur Android 12 – confirmé que c’est en cours! https://t.co/QKBeO9xlTM – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 février 2021

Malheureusement, le mode à une main activé avec succès par @MishaalRahman était un peu comme l’accessibilité d’iOS qui abaisse brièvement le haut de l’écran à mi-chemin pour que vous puissiez accéder à l’interface utilisateur.

Voici le mode à une main d’Android 12 – entièrement fonctionnel. Malheureusement, c’est comme l’accessibilité d’Apple (réduction verticale) plutôt que OHM sur la plupart des logiciels OEM (réduction horizontale et verticale). pic.twitter.com/IznRVHTgPu – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 février 2021

Le redimensionnement d’image dans l’image est désormais beaucoup plus facile. Plutôt que de faire glisser un doigt sur le coin du cadre flottant, vous pouvez pincer pour redimensionner le cadre et l’interface utilisateur est plus indulgente quant à l’endroit où vous faites glisser-déposer le cadre.

Prenez-en deux, cette fois avec les robinets affichés. pic.twitter.com/Rawtccag05 – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 février 2021

Les nouvelles commandes du lecteur multimédia qui ont été introduites avec Android 11 afficheront actuellement toutes les applications multimédia que vous avez récemment utilisées. Un nouveau menu sera mis en œuvre pour vous permettre de décider quelles applications auront l’autorisation d’afficher les contrôles multimédias ici.



Source: Développeurs XDA

Android 12 ajoute un moyen plus rapide d’activer SOS. Plutôt que d’entrer dans le menu d’alimentation et de le faire à partir de là, un nouveau raccourci vous permet de déclencher SOS avec cinq pressions sur la touche d’alimentation. Un moyen plus simple de composer les services d’urgence et d’avertir les contacts d’urgence.

Android 12 vous permettra d’appeler le 911 simplement en appuyant sur le bouton d’alimentation (androidpolice.com)

La mise en attente des notifications n’est pas nouvelle sur Android pour les autres OEM, mais vous pourrez le faire maintenant sur Android 12. Un bouton de répétition dans la notification vous permettra de réinitialiser la notification pour vous en informer ultérieurement.







Source: police Android

La répétition des notifications devient plus pratique avec Android 12 (androidpolice.com)

Des captures d’écran défilantes sont maintenant disponibles sur Android. La fonctionnalité n’est pas implémentée dans le DP1, mais lorsqu’elle est activée, elle fonctionne, bien qu’elle ait encore quelques bogues à corriger.

Les captures d’écran défilantes sont encore un peu saccadées / cassées, mais cela fonctionne réellement! (Il n’est pas activé par défaut, vous ne le verrez donc pas lors de la mise à jour.) pic.twitter.com/7ih2zQgvZk – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 février 2021

L’éditeur de captures d’écran reçoit également des mises à jour. Vous pourrez désormais ajouter votre propre texte et des autocollants emoji, en plus de pouvoir écrire et mettre en évidence des parties de la capture d’écran.



Source: police Android

L’interface utilisateur a généralement la même apparence en surface, mais de nombreux ajustements, modifications et nouvelles fonctionnalités sont à venir avec Android 12, y compris l’amélioration et le raffinement des fonctionnalités existantes. Visuellement, une teinte bleu clair est visible sur de nombreux écrans de menu et il n’est pas clair si cela va être le nouveau thème d’Android ou s’il est uniquement destiné aux aperçus.

De plus, les menus du thème de la nuit ne sont plus purement noirs mais plutôt presque noirs. Nous savons que le noir pur économise techniquement de l’énergie en désactivant ces pixels sur les panneaux OLED. Ce type d’économie n’est pas possible avec les panneaux LCD.







Source: police Android. Thème de lumière (à gauche) et thème de nuit (à droite)

Google apporte plusieurs améliorations à ses fonctionnalités existantes plutôt que de simplement empiler de nouvelles fonctionnalités. Nous sommes ravis de voir les progrès d’Android 12 et de voir quels changements s’appliquent aux versions finales publiques. Android 12 fera probablement ses débuts avec le successeur du Pixel 5 entre le troisième et le quatrième trimestre de cette année.

Il y a de fortes chances que vous soyez ravi d’essayer la nouvelle version Developer Preview, mais nous ne recommandons pas de l’installer sur votre appareil principal. Il s’agit davantage d’une preuve de concept et mieux réservée en tant que version exploratoire pour les développeurs d’applications.

Via Twitter et Android Police