Landon, le fils de Travis Barker, n’avait aucune idée de la soirée sur le thème de Diddy à laquelle il avait assisté

Landon, le fils de Travis Barker, a récemment été aperçu à la soirée à thème de Sean « Diddy » Combs.

Selon un rapport de PERSONNES magazine, le jeune homme de 21 ans a célébré son anniversaire avec son père Travis et sa belle-mère Kourtney Kardashian à Malibu mercredi, puis a assisté à une autre fête qui aurait été centrée autour de Diddy.

Diddy, arrêté le 16 septembre en raison d’allégations de trafic sexuel et de complot de racket, son prochain procès est prévu pour le 5 mai 2025.

Un initié a déclaré au média que Landon n’était pas au courant de l’événement, déclarant : « Le contenu qui a fait surface mercredi soir au Harriet’s Rooftop Lounge concerne l’anniversaire d’une autre personne », ajoutant : « Plus tôt, Landon a eu un petit dîner au Nobu qui était hébergé par son père et sa belle-mère, qui sont ensuite rentrés chez eux et ses amis ont ensuite fréquenté Harriet.

La source a ajouté : « Lui, ni le propriétaire, n’avaient aucune connaissance du thème de la fête, et il ne savait pas non plus que les serveurs présenteraient des bouteilles d’huile pour bébé ce soir-là à quelqu’un d’autre. »

« Il n’a pas participé au service d’huile pour bébé et a refusé de s’y engager », ont-ils ajouté.

Le média a révélé que la vidéo de l’événement fait référence aux « freak offs » qui se produisent lors des soirées du rappeur.

La vidéo montre DJ disant : « On devient vraiment bizarre ce soir. On fait flipper Diddy ce soir. »