Landon Jones a contribué à créer une culture obsédée par la renommée. Maintenant il a des regrets

La revue du dimanche21:00Landon Jones a contribué à créer notre culture obsédée par les célébrités. Maintenant il a des regrets

Landon Jones dit qu’il regrette certaines des façons dont il a couvert les célébrités et comment cela a façonné la vision des gens sur la célébrité.

Jones, qui a travaillé pour le magazine People – dont huit ans en tant que rédacteur en chef – dit que les gens étaient célèbres pour leurs réalisations, mais maintenant ils sont célèbres juste pour être célèbres.

Le magazine People, qui a débuté en 1974, se spécialise dans la narration des histoires de célébrités, y compris des éditions spéciales telles que Best & Worst Dressed et Sexiest Man Alive.

Son nouveau livre, Celebrity Nation : comment l’Amérique a évolué vers une culture de fans, aborde ce sujet. Jones a parlé avec La revue du dimanche l’hôte invité David Common sur l’histoire et la psychologie de la célébrité, et comment il pense que l’actualité des célébrités doit changer.

Je repense à l’époque où tu as commencé à travailler chez People, quand ça venait juste d’être lancé, c’était au milieu des années 70 et tu écris qu’à l’époque le mot célébrité n’était même pas vraiment dans ton vocabulaire. Est-ce réellement le cas ?

C’est effectivement le cas. Nous ne l’avons jamais utilisé. Nous pensions écrire un magazine qui décrirait des personnes extraordinaires de toutes sortes. Ils pourraient être des athlètes, ils pourraient être des politiciens, ils pourraient être des écrivains, ils pourraient être un animateur de radio, ils pourraient être tant de choses. Il pouvait aussi s’agir de gens ordinaires qui avaient fait des choses extraordinaires.

Pour de nombreuses célébrités, il n’y a pas d’échappatoire aux paparazzis. (James Glossop/Reuters/Pool)

Mais nous n’avons pas du tout écrit ou utilisé le mot célébrité. Il est venu plus tard avec l’arrivée des célébrités de la télévision dans les années 70.

Vous souvenez-vous d’un moment où les choses ont vraiment changé pour le magazine People ?

Les 17 premiers numéros de People ont tous échoué. Ils n’ont pas fait de base tarifaire, comme l’appellent les annonceurs. Mais ensuite, nous avons mis une star de la télévision sur la couverture pour la première fois, et son nom était Telly Savalas d’une émission intitulée Kojak. Et il était torse nu.

Il a vendu des gangbusters et les femmes ont toutes écrit et ont dit: « Eh bien, et le reste de lui? » Et cela nous a appris quelque chose sur la célébrité et la reconnaissance du nom et de la reconnaissance faciale et dans son cas, la reconnaissance de la poitrine.

Vous écrivez sur certaines des règles qu’un des premiers éditeurs a proposées à People pour savoir qui mettre en couverture. Et je veux citer votre livre. « Les jeunes stars se vendent mieux que les anciennes. Les riches valent mieux que les pauvres. La télévision vaut mieux que les films. Tout vaut mieux que la politique. » Et puis il y a une autre règle, plus troublante, « écrire sur une femme qui a un problème ». Pourquoi cette règle ?

Oui, c’était ma règle. Et plus vous mettiez une jeune femme avec un problème sur la couverture, plus les gens voulaient le lire et plus les numéros étaient vendus.

Et donc l’exemple par excellence de cela était la princesse Diana, qui était une jeune femme avec un problème, et le problème était son mariage. Mais les gens s’intéressaient à elle parce qu’elle était bien cela.

Nous connaissons l’effet terrible que la célébrité et le désir d’avoir constamment des photos et des commérages et des informations [had] sur la princesse Diana, les paparazzi célèbres s’étendant même dans la vie de ses enfants…. Donc je dois te demander, Lanny, rétrospectivement, as-tu des scrupules à propos de la façon dont le journalisme des célébrités a mené ses affaires ?

Ouais, j’ai des scrupules à ce sujet. Je ressens un certain mea culpa à ce sujet, que nous n’offrons pas aux gens des héros et que nous n’offrons pas l’expérience de la communauté.

Je veux dire, l’une des choses que les spécialistes des sciences sociales nous ont apprises est que plus une personne est profondément adoratrice des célébrités, moins elle est susceptible de voter ou d’être active dans la communauté.

REGARDER | Le prince Harry et Meghan blâment les paparazzi pour une poursuite en voiture «presque catastrophique»

Le prince Harry et Meghan blâment les paparazzi pour une poursuite en voiture «presque catastrophique» Le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, affirment que des paparazzis à New York les ont soumis à une poursuite en voiture de deux heures qui aurait pu se terminer par un accident catastrophique, après avoir quitté un événement public avec la mère de Markle.

Et donc leurs fans ont en quelque sorte des relations parasociales, mais ce n’est qu’avec des célébrités, [it’s] pas avec leurs voisins. Et donc les gens tweetent seuls, comme je l’ai dit. Et il y a une sorte d’ironie triste qui se produit. Et les journalistes ont le devoir de montrer un meilleur exemple.

Nous parlons donc de l’effet sur la célébrité. Mais qu’en est-il de l’effet sur les fans de tout ce culte des célébrités sur les gens ordinaires ?

Les fans pourraient également souffrir de stress mental parce qu’ils veulent être proches de quelqu’un et ils ne le sont pas. Ils ont donc tendance à dépenser plus… dans un effort pour rattraper leur retard.

Ils ont une mauvaise image corporelle, en [particular] les femmes ont une mauvaise image psychologique de leur corps à cause de leur obsession pour la célébrité, elles auront un standard que presque personne ne peut respecter. Et donc ça leur fait terriblement mal.

Ils deviennent égocentriques et comme je l’ai dit à propos de ce qui se passe dans votre communauté, vous ne votez pas, vous n’êtes pas membre de la communauté.

Je pense qu’une grande partie de la polarisation que nous vivons dans le monde entier ces jours-ci se situe entre l’individualisme intense que les fans ont et le sentiment auquel ils ont droit, par opposition au travail et à l’aide de votre communauté et d’autres personnes.

Le prince Harry et Megan Markle, comme la mère de Harry, la princesse Diana, sont des exemples des impacts négatifs que la culture des célébrités peut avoir sur les célébrités, dit Jones. (Frank Augstein/Associated Press)

Maintenant, si nous regardons, bien sûr, la dernière décennie et plus, la montée des médias sociaux vient de renverser certaines de ces tendances. Il y a de plus en plus de célébrités en ligne, y compris des micro-célébrités, des influenceurs…. Vous dites qu’après coup, en réflexion, vous vous sentez en quelque sorte responsable. Vous étiez à la tête de People, qui était l’un des principaux moteurs du monde du journalisme de célébrités.

Ouais. À l’époque, nous avons dit, eh bien, nous ne sommes pas responsables des actions de nos imitateurs. Mais alors, d’une certaine manière, nous l’étions. Et donc nous avons glorifié la célébrité et écrit à ce sujet parce que les gens payaient pour lire à leur sujet.

Et donc cela devient une sorte de conspiration, entre les médias et les spécialistes du marketing qui achètent la publicité pour soutenir les médias, pour avoir accès aux lecteurs, qui sont des globes oculaires, qui veulent lire sur les célébrités.

Et il y a donc cette sorte de conspiration entre les médias, les spécialistes du marketing, les célébrités elles-mêmes… et un public volontaire qui les consomme.

Jones, qui était rédacteur en chef du magazine People, a déclaré que lorsqu’il y travaillait, il obéissait à un certain nombre de règles, notamment « écrire sur une femme à problème ». (Nicholas Kamm/AFP/Getty)

Donc, si vous pouviez attirer les nouvelles générations, les jeunes générations, les personnes dans la vingtaine et la trentaine aujourd’hui, que leur diriez-vous pour essayer de faire dérailler ce que vous décrivez ?

Je dirais qu’il faut se concentrer sur les personnes qui ne sont pas égocentriques et sur les personnes qui recherchent un plus grand bien. C’est ce que je dirais à ces adorateurs.

Et aux célébrités elles-mêmes, je dirais simplement soyez conscient et faites attention à l’impact de ce que vous faites sur les autres, mais aussi sur vous-même. Et donc il y a une certaine prudence.

Et faites attention aux gens qui font le bien. Et donc j’essaie de trouver des gens. Greta Thunberg sur le changement climatique et Maria Ressa sur les droits de l’homme aux Philippines et même sur des gens auxquels on ne s’attend pas. Des gens comme Roger Federer, le joueur de tennis qui collecte des fonds pour les écoliers en Afrique du Sud, que je connaissais à peine.

Mais ces choses sont sous médiatisées, et j’aimerais que les médias en disent plus sur les bonnes œuvres que font certaines célébrités.