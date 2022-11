Landon Donovan sur l’appel d’Ian Darke de son but en Coupe du monde 2010

Parfois dans la vie, la sérendipité arrive quand on s’y attend le moins. Avant la Coupe du Monde de la FIFA 2010, Landon Donovan était reconnu comme le meilleur joueur de football que les États-Unis aient jamais produit. De même, Ian Darke a déjà eu une carrière très réussie en tant que commentateur. Il était l’une des voix les plus reconnaissables de la couverture de la Premier League, en particulier au début de Sky Sports.

Et puis un moment s’est produit qui vit dans l’infamie des fans de football aux États-Unis. Un but a été marqué.

Bien sûr, ce n’était pas n’importe quel objectif. C’était un vainqueur tardif pour les États-Unis contre l’Algérie lors du dernier match du groupe C. Si Donovan n’avait pas marqué, les États-Unis rentraient chez eux, mais ce seul but à la 91e minute a catapulté les États-Unis à la première place, et jusqu’au tour suivant.

Non seulement le but était l’un des plus importants que les États-Unis aient marqués dans leur histoire de la Coupe du monde, mais le commentaire était hors de ce monde. Commentant pour ESPN à l’époque, l’énergie, la passion et le soulagement pur dans la voix de cristallisaient le moment. “Allez, allez aux États-Unis.” Même maintenant, cela envoie des frissons dans mon éclat.

Landon Donovan et Ian Darke se retrouvent

Par hasard, Landon Donovan et Ian Darke se retrouvent. Les deux légendes du football sont jumelées pour annoncer les matchs de FOX Sports tout au long de la Coupe du monde 2022.

Cette semaine, World Soccer Talk s’est entretenu avec Landon Donovan pour approfondir ses souvenirs de cet appel au but et sa relation unique avec l’homme qui a appelé le but pour les téléspectateurs aux États-Unis :

“J’ai vu [Ian Darke] il y a quelques mois, lorsque nous faisions des matchs d’entraînement », a déclaré Donovan. “J’étais excité de le voir à cause de ça [goal call].

“Avoir quelqu’un d’aussi emblématique appeler un but qui comptait tant pour moi est vraiment spécial. En fait, cela rend l’objectif encore meilleur que s’il s’agissait de quelqu’un qui était tout nouveau et n’avait jamais [been] entendu parler de. Donc, je suis vraiment fier qu’il ait pu vivre ça aussi.

Pour développer leur chimie et obtenir des représentants, Donovan a rencontré Darke à Los Angeles où ils se sont entraînés à travailler ensemble. L’un des matchs qu’ils ont appelés était le match Angleterre-Allemagne de l’UEFA Nations League de septembre 2022.

“Être avec Ian Darke est une telle bénédiction parce qu’il est si bon”, a ajouté Donovan. « C’est excitant de travailler avec lui. J’ai toujours été un grand fan de son travail.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire