Landon Donovan de FOX Sports sur les co-commentaires de la Coupe du monde

L’équipe de commentateurs de la Coupe du monde de FOX comprend de grands noms ayant une expérience de la Coupe du monde. Ian Darke, Derek Rae et JP Dellacamera ne sont que quelques-uns de ceux qui ont une expérience incroyable. Cependant, il y a une nouvelle voix qui travaille aux côtés de l’un de ces commentateurs qui a de l’expérience sur le terrain.

Dans cet épisode du podcast World Soccer Talk, Landon Donovan rejoint Kyle Fansler. L’ancien attaquant parle de son rôle de co-commentateur à la Coupe du monde. Donovan a représenté l’USMNT dans trois Coupes du monde, 2002, 2006 et 2010. Maintenant, il rejoint Ian Darke dans la cabine des commentateurs.

Le co-meilleur buteur de l’histoire de l’USMNT raconte l’appel de Darke à ce célèbre but en 2010 contre l’Algérie. De plus, il explique ce que c’est que d’être du côté des médias de la Coupe du monde.

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag.

EN SAVOIR PLUS : Écoutez nos archives contenant des centaines d’interviews de football

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail à web@worldsoccertalk.com, via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode. Ou appelez notre ligne de messagerie vocale et laissez un message au 561-247-4625.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire