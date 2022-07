Landon Barker & Charli D’Amelio Pack sur PDA dans Mirror Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : WavyPeter/SplashNews

Landon Barker et Charli D’Amelio a eu un moment romantique le mercredi 27 juillet. Le couple, tous deux âgés de 18 ans, a partagé un doux baiser dans un miroir selfie que Charli a pris sur son histoire Instagram. Landon, dont le père est le batteur de Blink-182 Travis Barker, a enroulé ses bras autour de la taille de sa petite amie alors qu’ils se bécotaient pour la photo de selfie miroir.

Je suis surpris que personne ne devienne fou avec ça, Charlie Damelio et Landon Barker pic.twitter.com/MWsCffyVDI – dan grayer💙 #gfy (@GraysonWaynee) 27 juillet 2022

Le sens de la mode de Landon et Charli a donné une véritable sensation du début des années 2000, avec le danseur TikTok portant un t-shirt noir avec la phrase “Life [is] mieux à New York »imprimé dans une police de caractères de dessin animé, plus un tas de bracelets sur son poignet. Alors que Charli optait pour le noir, Landon portait une veste universitaire bleu clair avec des manches blanches. Le couple s’embrassa dans le miroir alors que Le spectacle D’Amelio star a pris la photo.

On a signalé pour la première fois que le couple sortait ensemble fin juin, et peu de temps après, on les a vus se tenir la main alors qu’ils se rendaient au Madison Square Garden de New York pour attraper l’ami et collaborateur du père de Landon. Mitrailleuse Kelly en concert sur son Vente grand public tour. Pendant le spectacle, Landon a sauté sur scène pour rejoindre MGK sur leur collaboration “die in california”. Juste après qu’ils aient commencé à sortir ensemble, une source a révélé à HollywoodLa Vie que Landon avait le béguin pour Charli pendant un certain temps avant qu’ils ne se réunissent. “Bien qu’il essaie de jouer les choses cool, il a le béguin pour elle depuis un moment et est très excité de savoir où cette relation pourrait aller”, ont-ils déclaré.

Même si la relation est relativement nouvelle, un initié proche des tourtereaux a révélé à HL exclusivement que le couple s’est beaucoup rapproché après que le père de Landon, Travis, a eu un problème de santé au début du mois. “Cela signifiait le monde pour Landon d’avoir Charli avec lui à New York alors que tout se passait avec son père à Los Angeles”, a expliqué la source. “Landon tombe fort et vite pour Charli et toute cette situation n’a fait que renforcer leur lien. Les choses sont encore très nouvelles, mais elles deviennent sérieuses rapidement.