Lando Norris s’est fait voler une montre après avoir assisté à la finale de l’Euro 2020 à Wembley

Le pilote de Formule 1 McLaren Lando Norris s’est fait voler sa montre au poignet lors d’un incident à l’extérieur du stade de Wembley après la finale de l’Euro 2020.

Norris, qui n’a pas été blessé dans l’incident, a assisté à la finale au cours de laquelle l’Angleterre a perdu aux tirs au but contre l’Italie.

Dans une déclaration publiée lundi soir, McLaren a confirmé que Norris était impliqué dans un incident après le match et que la montre qu’il portait avait été volée.

« Heureusement, Lando n’a pas été blessé, mais il est naturellement ébranlé », indique le communiqué. « L’équipe soutient Lando et nous sommes sûrs que les fans de course se joindront à nous pour lui souhaiter le meilleur pour le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end.

« Comme il s’agit maintenant d’une affaire de police, nous ne pouvons pas commenter davantage. »

Sur une photo prise avant qu’il ne quitte le stade et publiée sur le fil Instagram de Norris, une montre Richard Mille était visible à son poignet. La montre, qui serait une édition limitée aux couleurs bleu et orange de McLaren, se vend plus de 100 000 $.

Plusieurs rapports de violence à Wembley et autour de Wembley sont apparus après la finale, la police confirmant que 49 personnes avaient été arrêtées lors de l’événement et que 19 officiers avaient été blessés lors d’affrontements avec des foules volatiles autour du sol.