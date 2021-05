Lando Norris se délecte des qualifications du GP de Monaco et vise à garder une longueur d’avance sur Lewis Hamilton, Sergio Perez

Lando Norris a décrit le tour qui l’a mené à la cinquième place de la grille du GP de Monaco comme l’un de ses meilleurs à ce jour en Formule 1.

Au cours de la semaine où le jeune britannique a signé un nouveau contrat à long terme pour rester chez McLaren au-delà de l’année prochaine, Norris a poursuivi son beau départ jusqu’en 2021 en se qualifiant en tête de la troisième ligne avec un tour en Q3 à moins de trois dixièmes d’une seconde de la pole position. .

« C’était génial », a déclaré Norris, quatrième du championnat des pilotes. «C’est une sensation tellement cool.

«La Q3 à la fin était certainement l’un des meilleurs tours que j’ai fait en Formule 1, ce qui est difficile à réaliser ici à Monaco.

« P5 est meilleur que ce à quoi nous nous attendions, être au moins devant Perez et Hamilton était génial pour nous. Je suis très heureux. »

Avec la fin des qualifications écourtée par la chute du poleman Charles Leclerc, Norris a également terminé à un demi-dixième de la deuxième place de Max Verstappen.

26:28 Ted Kravitz apporte son carnet au GP de Monaco, alors qu’il se remémore les qualifications et se prépare à la course de dimanche. Ted Kravitz apporte son carnet au GP de Monaco, alors qu’il se remémore les qualifications et se prépare à la course de dimanche.

« C’est une sensation étrange parce que j’ai l’impression d’avoir fait un tour génial, donc à certains égards, je pense que c’est là que nous méritons d’être, mais deux dixièmes, ce n’est rien », a-t-il déclaré. « C’est beaucoup mais ce n’est rien. Surtout en P2, c’est un demi-dixième et on réfléchit à ce qu’un demi-dixième est, ce n’est rien.

« Quelque chose de magique et nous aurions pu être quelques positions plus haut, mais j’ai l’impression d’avoir tout livré sur mes genoux aujourd’hui, donc la P5 était la meilleure que nous ayons eue. »

Alors que Norris volait pour sa deuxième apparition en F1 en Principauté, l’ancien vainqueur de la course monégasque Daniel Ricciardo a eu du mal dans la sœur MCL35M et a abandonné en Q2 avec le 12e temps le plus rapide.

0:51 Un premier regard sur la piste de la livrée spéciale Gulf Oil que McLaren utilise pendant le week-end du GP de Monaco. Un premier regard sur la piste de la livrée spéciale Gulf Oil que McLaren utilise pendant le week-end du GP de Monaco.

Les espoirs de McLaren d’un résultat de course solide semblent donc susceptibles de résulter avec Norris.

Devant Mercedes de Lewis Hamilton (septième) et Red Bull (neuvième) de Sergio Perez sur la grille de départ de dimanche, le joueur de 21 ans n’exclut pas la perspective de garder une longueur d’avance sur les voitures ostensiblement plus rapides sur un circuit où la position en piste est reine.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait pouvoir réaliser dimanche, Norris a répondu: « Cinquièmement! Les gars devant nous sont plus rapides, Hamilton va être plus rapide, Perez est plus rapide, mais il a été montré dans le passé que vous n’avez pas besoin d’avoir le meilleure voiture pour gagner ou finir dans le top 5, donc garder ces voitures derrière est le plan. «