Lando Norris savoure le podium de rêve du GP de Monaco alors que la star britannique admet des tours de clôture «  stressants  »

Lando Norris a qualifié sa course d’incroyable après avoir obtenu son premier podium de la saison au Grand Prix de Monaco.

Lando Norris a décrit son podium du GP de Monaco comme « incroyable », un « rêve » et aussi « stressant » alors que la jeune star britannique en forme est passée à la troisième place du championnat avec une autre performance accrocheuse dans la McLaren.

Norris, qui avait un podium avant 2021, compte désormais deux podiums en cinq courses pour débuter la saison et devance Valtteri Bottas au classement avec sa troisième place dans les célèbres rues de la Principauté.

Norris a profité de l’arrêt de Bottas, mais a quand même conduit rapidement et obstinément pour tenir le Red Bull beaucoup plus rapide de Sergio Perez.

« C’est incroyable », a déclaré Norris à Sky F1. « C’est une course longue, surtout avec Perez dans les derniers tours, cette pression de le voir dans mes rétroviseurs après chaque virage. C’est stressant. »

Norris, 21 ans, a ajouté: « Je ne sais pas quoi dire, je ne pensais pas être ici aujourd’hui. C’est toujours un rêve d’être sur le podium ici, donc c’est très spécial.

Max Verstappen remporte le Grand Prix de Monaco et prend la tête du Championnat du Monde à Lewis Hamilton!

« Je ne pensais pas que cela allait arriver mais un peu de chance, je veux dire une bonne conduite et une bonne voiture tout le week-end. »

Le résultat de Norris était d’autant plus impressionnant que McLaren s’attendait à avoir du mal à Monaco, tandis que Daniel Ricciardo a terminé 12e et a été doublé par son jeune coéquipier.

« Nous pensions que ce serait l’un des week-ends les plus difficiles que nous ayons eu toute la saison, mais il s’est avéré le contraire », a admis Norris.

Norris a également consolidé la troisième place de McLaren au championnat, l’équipe soutenant sa solide année 2020 avec un bon départ avec les moteurs Mercedes cette année. Il a admis à Natalie Pinkham de Sky F1 qu’il espérait que le rafraîchissement des règles de la saison prochaine rapprocherait encore plus l’équipe emblématique du front.

Carlos Sainz revient sur son premier podium en tant que pilote Ferrari et sur le sentiment doux-amer de l'équipe après que Charles Leclerc n'ait pas pu prendre le départ.

« Le championnat [this year] est juste un bonus supplémentaire « , a déclaré Norris. » Des moments comme aujourd’hui, Imola … le plus important est de voir l’équipe et à quel point elle est heureuse.

«Leur travail acharné porte ses fruits, c’est notre dernière année pour franchir la prochaine étape et vraiment être sur le même pied que Red Bull, Mercedes et Ferrari, et des jours comme aujourd’hui le prouvent.

« C’est aussi très motivant pour l’équipe – des jours comme hier, à deux dixièmes de la pole – de rendre cette voiture un peu meilleure et nous pouvons être encore plus forts. Nous allons essayer de continuer. »