Lando Norris remporte le Grand Prix de Singapour et renforce sa lutte pour le titre avec Max Verstappen

Lando Norris remporte sa troisième course de Formule 1 de la saison, en remportant le Grand Prix de Singapour avec 20 secondes d’avance sur Max Verstappen.

Cela réduit l’écart au championnat des pilotes à 52 points, avec Verstappen toujours en tête.

Norris était toujours en tête à la fin du premier tour et a commencé à creuser l’écart avec Verstappen, prenant plus de 11,5 secondes d’avance au 17e tour. Mais derrière les leaders au départ, le premier virage était compliqué, de nombreuses voitures partant au large. Franco Colapinto a plongé dans le top 10, une place qu’il a conservée jusqu’à son arrêt au 30e tour. Sergio Pérez a eu du mal à le dépasser pendant un certain temps.

« Il est très bon », a déclaré le pilote Red Bull à la radio au 16e tour. « Difficile à dépasser, Colapinto. »

Il est devenu évident dès les premières étapes du Grand Prix de Singapour que l’undercut était très efficace. C’est le cas lorsqu’une voiture s’arrête avant celles qui la précèdent pour prendre l’avantage.

Lewis Hamilton a été parmi les premiers à s’arrêter, échangeant ses pneus tendres contre des pneus durs au 19e tour. Mais il a déclaré plus tard à la radio qu’il sentait qu’ils auraient des problèmes plus tard, ajoutant qu’il avait déjà des difficultés avec le pneu dur au 23e tour. Le GP de Singapour est traditionnellement une course à un seul arrêt, à moins que la course ne soit neutralisée.

Norris semblait sur le point de prendre le large, alors qu’il se creusait une avance considérable. Mais vers le 30e tour, il a signalé à la radio que son aileron avant avait été endommagé et a commencé à ralentir. Cependant, lorsqu’il est rentré aux stands, McLaren n’a pas changé son aileron avant, mais a juste modifié les réglages et remplacé les pneus médiums par des pneus durs. Norris a ensuite été informé à la radio qu’il s’agissait d’un « petit problème, mais rien de grave ».

Tous les regards se sont tournés vers Oscar Piastri alors que la course entrait dans sa phase intermédiaire. George Russell s’est arrêté au 29e tour et le pilote McLaren s’est retrouvé derrière lui. Piastri a commencé à prendre du temps sur les tours de Verstappen, passant en deuxième position lorsque le Néerlandais s’est arrêté. Mais le pilote McLaren a senti ses pneus s’affaiblir et a finalement dû s’arrêter pour des pneus durs au 39e tour. C’était un arrêt tardif, une manœuvre audacieuse de McLaren sur une piste où les dépassements peuvent être difficiles. Mais il avait un écart de pneus notable.

Piastri est sorti des stands derrière le duo Mercedes et n’a pas perdu de temps pour dépasser Hamilton. Il a commencé à traquer Russell pour la dernière place sur le podium, réalisant le dépassement au 45e tour au virage 4 alors qu’il empruntait le long chemin autour de la Flèche d’Argent.

La course s’est ensuite déroulée comme prévu. Norris a eu une situation délicate en heurtant le mur, au même endroit où Russell s’était écrasé l’an dernier, mais il a réalisé le meilleur tour peu de temps après, près de deux secondes plus vite que le tour précédent de Verstappen. Pendant ce temps, Pérez a annoncé à la radio qu’il n’avait aucune traction et qu’il « rebondissait comme un kangourou ».

Colapinto était juste derrière lui, mettant la Red Bull sous pression, mais le pilote Williams a finalement terminé en dehors des points, ne parvenant jamais à dépasser Pérez.

En fin de course, Daniel Ricciardo s’est arrêté une troisième fois au stand, chaussant des pneus tendres. Il était en pleine forme et Norris avait alors le meilleur tour en course. Ricciardo a finalement signé le meilleur tour, gâchant ainsi les chances de Norris de remporter son premier grand chelem.

📻 GP : « Ton vieil ami Daniel a également réalisé le tour le plus rapide à la fin. » 📻 Verstappen : « Merci, Daniel. »#F1 #GP de Singapour — Luke Smith (@LukeSmithF1) 22 septembre 2024

Voici comment le top 10 a terminé :

Lando Norris Max Verstappen Oscar Piastri Georges Russell Charles Leclerc Lewis Hamilton Carlos Sainz Fernando Alonso Nico Hülkenberg Sergio Pérez

Photo du haut : Mark Thompson/Getty Images