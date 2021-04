0:34



Lando Norris était sur le point de remporter son premier top trois en qualifications, mais son tour de qualification à Imola a dépassé les limites de la piste.

Lando Norris a admis qu’il était « assez ennuyé contre moi » pour la transgression des limites de piste lors de son dernier tour qui lui a coûté un meilleur troisième en carrière lors des qualifications du GP d’Émilie-Romagne.

Jouant un rôle de premier plan pour McLaren tout au long de l’action de samedi à Imola, Norris s’est brièvement placé à la deuxième place sur la feuille de temps juste derrière Lewis Hamilton avec un superbe tour de 1: 14,454.

Mais le tour a été rapidement supprimé par le contrôle de course après que Norris soit sorti trop large de la chicane. Si le tour 1: 14.454 s’était tenu, Norris aurait partagé les Red Bulls à la troisième place. Au lieu de cela, il partira derrière son coéquipier Daniel Ricciardo en septième position.

Norris n’a pas pu cacher sa frustration après, disant à Sky F1 qu’il était « assez déçu, assez ennuyé contre moi ».

« C’était une très bonne journée jusque-là », a-t-il déclaré.

« L’équipe a fait un travail formidable. La voiture a vraiment pris vie en qualifications, nous avons fait beaucoup d’améliorations vendredi, et ce tour sur lequel je n’ai pas besoin de me tromper, j’ai tout gâché.

Il a ajouté: « C’est la même chose pour tout le monde. En fin de compte, c’est mon erreur et je l’ai foiré. De l’extérieur, il semble beaucoup plus facile de rester dans les lignes que ce que c’est à l’intérieur. [the car]. «