Lando Norris: McLaren lance un appel sur la pénalité contre le pilote britannique au Grand Prix du Canada

Lando Norris a été pénalisé lors du Grand Prix du Canada

McLaren a déposé une requête pour un droit de recours contre la pénalité de cinq secondes infligée à Lando Norris pour « conduite antisportive » au Grand Prix du Canada.

Norris a terminé la course du 18 juin en neuvième place, mais a été rétrogradé au 13e rang après l’application de la pénalité controversée après le drapeau à damier.

Le Britannique a été jugé par les commissaires sportifs pour avoir conduit de « manière antisportive » lorsqu’une voiture de sécurité a été déployée à la suite de l’accident de George Russell au 12e tour.

Norris était derrière son coéquipier Oscar Piastri sur la piste, et a été réputé avoir ralenti son rythme afin d’éviter de perdre du temps alors que McLaren les opposait tous les deux dans le même tour.

Les conditions de la voiture de sécurité interdisant les dépassements, Norris a pu réduire l’accélérateur mais maintenir sa position sur la piste par rapport à Charles Leclerc, qui était coincé derrière la McLaren dans sa Ferrari.

Norris a déclaré après la course que la décision n’avait « pas de sens », tandis que le directeur de l’équipe McLaren, Andrea Stella, a accusé les commissaires sportifs d’avoir tenté d’utiliser l’incident pour « créer un nouveau précédent ».

Dans une déclaration confirmant leur appel, McLaren a ajouté : « Nous sommes très favorables à la FIA et aux commissaires sportifs, et nous leur faisons confiance pendant qu’ils accomplissent ce qui est un travail difficile. Nous apprécions que les commissaires sportifs doivent prendre des décisions dans un court laps de temps, en analysant des scénarios et souvent avec des informations partielles et de multiples éléments à prendre en compte.

« Au Canada, nous avons été surpris par la pénalité et incertains quant à la justification de la décision. Nous avons parlé aux commissaires immédiatement après la course pour aider à comprendre le raisonnement de la pénalité.

« Le cadre réglementaire de la FIA dispose d’outils et de processus qui leur permettent, ainsi qu’au sport, de faire face à la complexité opérationnelle de la Formule 1, en particulier pour les décisions qui doivent être prises pendant la course. Le « droit de révision » est l’un de ces processus qui met en valeur la force de l’institution à permettre la révision des décisions, si cela est dans le meilleur intérêt du sport et c’est quelque chose que McLaren embrasse et soutient pleinement.

« Compte tenu de cette disposition, l’équipe a pris en compte l’explication initiale et a décidé d’examiner l’affaire de manière calme et réfléchie, en effectuant une diligence raisonnable complète, qui comprenait l’examen des précédents. Après cet examen minutieux et approfondi, nous pensons qu’il existe suffisamment de preuves pour a soumettre un « droit de révision » à la FIA, ce que nous avons fait.

« Nous allons maintenant continuer à travailler en étroite collaboration avec la FIA, de la même manière constructive et collaborative que nous le faisons normalement, et accepterons le résultat de leurs délibérations et de leur décision. »

McLaren devra fournir des preuves importantes, nouvelles et pertinentes pour que les commissaires rouvrent l’affaire. Si ces conditions sont remplies, il y aurait une nouvelle audience qui pourrait soit confirmer ou annuler la sanction initiale, soit imposer une sanction différente.

L’annonce de McLaren est intervenue vendredi soir, près de deux semaines après l’incident au Canada et quelques heures seulement après que Norris ait produit une brillante performance pour se qualifier quatrième pour le Grand Prix d’Autriche de dimanche.

