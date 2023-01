Lando Norris: le pilote McLaren dit que parler de ses problèmes de santé mentale dans sa carrière en F1 a sauvé des vies

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lando Norris pense que parler de sa propre santé mentale au début de sa carrière en Formule 1 a aidé d'autres personnes en difficulté.

Lando Norris pense que parler de sa propre santé mentale au début de sa carrière en Formule 1 a aidé d’autres personnes en difficulté.

Norris a gagné la vedette sur et en dehors de la piste lorsqu’il a fait irruption dans le sport à l’âge de 19 ans en 2019, devenant le plus jeune pilote britannique de F1 de l’histoire et étant jeté sous les projecteurs du public.

Le pilote McLaren a parlé l’année dernière de l’impact de sa renommée rapide sur sa vie personnelle, notamment en recevant de vives critiques sur les réseaux sociaux, et il a depuis appris à quel point l’ouverture a profité aux autres.

Revivez certains des plus gros accidents de l'année en Formule 1, notamment Nicholas Latifi en Australie, Mick Schumacher en Arabie saoudite et Zhou Guanyu en Grande-Bretagne.

S’exprimant avant sa cinquième saison dans le sport, Norris a déclaré GQ: “C’était un choix [to speak about mental health]parce que j’ai pas mal lutté avec ça en 2019 et 2020.

“Je ne savais tout simplement pas comment y faire face. J’ai tout gardé à l’intérieur et cela a vraiment blessé ma confiance en moi et ma confiance en moi, qui ont atteint un niveau historiquement bas.

“J’ai douté de moi : ‘Suis-je assez bon pour être en Formule 1 ? Puis-je m’en remettre ?’

Jetez un œil à certains des meilleurs dépassements de la saison 2022.

“Tu ne plairas jamais à tout le monde. Il y a des gens qui te soutiennent et d’autres non. Je sais que je fais de mon mieux.

“Quelques personnes ont dit que je leur avais sauvé la vie. Cela vous touche assez durement.”

Norris a terminé septième du championnat des constructeurs l’an dernier, marquant 85 points de plus que son coéquipier Daniel Ricciardo, le joueur de 23 ans étant désormais partenaire de la recrue australienne Oscar Piastri pour la saison à venir.

La MCL37 – la voiture de McLaren pour 2023 – devrait être lancée le 13 février, Norris fixant des attentes réalistes pour la saison à venir alors qu’il recherche une victoire décisive tant attendue.

Revivez certaines des meilleures courses individuelles en Formule 1 cette année alors que Carlos Sainz et George Russell ont remporté leurs premières victoires, tandis que Max Verstappen et Fernando Alonso ont organisé de remarquables courses de récupération.

“Je pense que je suis un juste perdant, mais j’ai toujours été un gars très dur avec moi-même. Je suis très critique de ma propre performance”, a ajouté Norris. “Je pense toujours, Qu’est-ce que j’aurais pu faire de mieux ? Et puis, Qu’est-ce que l’équipe aurait pu faire de mieux ?

“Avec tout ce que j’ai appris, je pourrais peut-être gagner une course [in 2023]mais il est peu probable que je gagne un championnat jusqu’à ce moment-là [2024 or 2025]. Je sais que je dois être au sommet absolu de mon jeu ces années-là.”

