Lando Norris : le pilote McLaren confirme avoir parlé à Red Bull avant de signer un contrat à long terme

Lando Norris a confirmé avoir parlé à Red Bull – et à plusieurs autres équipes – avant de signer une prolongation de contrat à long terme avec McLaren plus tôt en 2022.

En février, le joueur de 22 ans a signé un accord qui le gardera avec McLaren jusqu’à la fin de 2025, mais a récemment révélé – dans une interview avec une publication allemande Auto Motor und Sport – qu’il avait eu des discussions avec Red Bull.

Interrogé jeudi, avant le Grand Prix de Mexico, si ses commentaires avaient été correctement compris et traduits, Norris a confirmé que les pourparlers avaient eu lieu et a fourni un contexte supplémentaire.

“C’est plus juste que j’arrivais à la fin de mon contrat, et ce n’était pas comme si nous (Red Bull et moi) parlions fortement”, a déclaré Norris.

Naomi Schiff teste les connaissances de Lando Norris sur le GP de Singapour avant le premier retour sur le circuit de Marina Bay Street depuis 2019.

“J’ai littéralement dit, c’était juste, tout le monde essaie toujours de parler à toutes les équipes à un moment donné, alors je leur ai parlé, j’ai parlé à quelques autres personnes.

“Une discussion est une discussion, ce n’est pas comme, ‘qu’est-ce qu’on peut faire tout de suite?’ Rester en contact, des choses comme ça, c’est parfois aussi simple que ça.

« Le contrat arrivait juste à la fin, vous voyez quelles options sont disponibles, vous découvrez en quelque sorte ce qui est possible, ce qui pourrait être possible au cours des prochaines années.

Lando Norris a comparé la pression des courses de F1 à celle d'être un golfeur alors qu'il faisait équipe avec Tyrrell Hatton dans le BMW Championship Pro-Am.

“Ce n’était pas seulement Red Bull. Chaque pilote discute avec de nombreuses équipes différentes de ce qui pourrait arriver, et c’est aussi simple que cela.”

Norris a conservé son statut de l’une des propriétés les plus en vogue du sport en surpassant largement son coéquipier sortant Daniel Ricciardo cette saison, bien que McLaren n’ait pas réussi à produire une voiture capable de rivaliser avec les premiers.

Alors qu’il dit qu’il “pourrait être plus heureux” chez McLaren avec une voiture plus compétitive, Norris insiste sur le fait qu’il préfère la “sécurité” d’un contrat à long terme à l’excitation des pourparlers en tant que futur agent libre.

Lando Norris, qui s'est qualifié septième pour le GP des Pays-Bas, savoure la compétition contre le nouveau coéquipier de McLaren, Oscar Piastri, la saison prochaine.

“J’ai toujours été heureux avec McLaren, autant que je pourrais être plus heureux, j’ai toujours été heureux”, a déclaré Norris. “Avant de parler à quelqu’un d’autre, mes discussions ont toujours été d’abord avec McLaren, c’est toujours comme ça que ça se passe.

“Autant que parfois vous pourriez aimer ce qui pourrait arriver, la meilleure chose pour moi est de signer le contrat que j’ai maintenant, d’avoir simplement cette confiance que vous allez être en F1, et la connaissance que vous allez être en F1 depuis trois, quatre, cinq ans.

“Pour moi, c’est comme la meilleure sensation, simplement parce que cela vous rend plus détendu, plus à l’aise dans l’environnement dans lequel vous vous trouvez.”