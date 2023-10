Lando Norris: le pilote McLaren a une « invitation ouverte » à rejoindre Red Bull dans le futur, affirme Alex Albon

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Craig Slater examine les chances que Lando Norris quitte McLaren et combien il en coûterait à une équipe pour l’acheter

Lando Norris a une « invitation ouverte » à rejoindre Red Bull depuis McLaren, selon son compatriote Alex Albon.

Norris, qui a discuté de son statut de coéquipier avec Max Verstappen, a déjà été lié à Red Bull avant que McLaren ne monte dans la hiérarchie au cours de cette saison.

Le contrat du pilote britannique expire fin 2025 après avoir signé un nouvel accord en février 2022, mais il semble avoir la possibilité de rejoindre Red Bull, a déclaré Albon en exclusivité. Ciel Italie.

« Je pense que s’il le veut, oui. Mais voyons voir, car je pense que personne n’aime être le coéquipier de Max. C’est difficile, j’ai de l’expérience dans ce domaine », a déclaré Albon.

« Mais s’il a confiance en lui, ce qu’il devrait être, d’après ce que j’ai entendu, l’invitation est ouverte depuis un moment.

« C’est difficile à dire maintenant, car tout comme moi avec Williams, vous pouvez dire que la relation entre Lando et McLaren est très forte, et pour l’instant, il semble qu’il n’y ait aucune raison de changer. »

Norris n’a pas encore remporté de course depuis ses débuts en F1 en 2019, mais a décroché 10 podiums et décroché la pole position au Grand Prix de Russie 2021.

Il a rejoint le sport aux côtés de George Russell et Albon alors que le trio gravissait ensemble les rangs des séries de départ.

Russell a remporté sa première victoire l’année dernière au Grand Prix de Sao Paulo, tandis qu’Albon n’est pas encore proche de la victoire.

Lorsqu’on lui a demandé qui serait susceptible de remporter un championnat de F1 en premier, Albon a répondu : « Je suis très intéressé par McLaren et Lando parce que je pense que les progrès qu’ils ont réalisés récemment sont bons. Plus que tout, c’est vraiment une affaire d’équipe et de voiture. » .

« Par exemple, si Red Bull est la meilleure équipe à battre, alors malheureusement nous verrons Max en tête la plupart du temps. Je pense que George est clairement le nouveau jeune garçon de Mercedes, et je ne sais pas comment longue Lewis [Hamilton] veut continuer, mais dès qu’il remettra les clés de la voiture, ce sera George. »

