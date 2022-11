Lando Norris, George Russell et d’autres pilotes de Formule 1 se sont beaucoup amusés à la soirée d’adieu de Sebastian Vettel

Des pilotes de Formule 1 ont récemment été aperçus ensemble pour un dîner cette semaine afin de célébrer la glorieuse et illustre carrière de Sebastian Vettel. Le quadruple champion de Formule 1 est prêt à se retirer du sport après la conclusion du GP d’Abu Dhabi ce week-end. Le dîner a eu lieu avant la première journée d’essais sur le circuit de Yas Marina. Lando Norris, le pilote McLaren de 23 ans, a publié des photos du rassemblement mémorable sur Instagram. “Classe de 2022… pour Seb”, a écrit Norris dans la légende.

D’autres pilotes comme George Russell et Pierre Gasly ont également publié des articles sur l’événement sur les réseaux sociaux.

Vettel, tout en évoquant sa retraite, a déclaré que la situation est effectivement “difficile” à digérer mais il ne regrette pas la décision.

“Je pense que c’est difficile à saisir, mais oui, je suis conscient de ce qui se passe et j’en suis heureux. Aussi loin que je peux être. Je suppose que ce sera, à un moment donné, un peu différent. C’est déjà un peu différent aujourd’hui même si, comme je l’ai dit, c’est en grande partie routinier. Combien et comment ce sera, je ne sais pas encore. Je suppose que vous devrez me demander à nouveau si vous attrapez », a déclaré Vettel lors d’une interaction avec les médias.

L’Allemand de 35 ans, avec quatre titres mondiaux à son actif, est le quatrième pilote le plus titré de l’histoire de la Formule 1. Vettel avait réussi à décrocher quatre titres de champion du monde consécutivement de 2010 à 2013. Vettel a jusqu’à présent revendiqué 53 victoires en Grand Prix. De plus, le pilote Aston Martin a décroché 57 pôles et 69 podiums en 16 saisons. Vettel se retrouve à la troisième place de la liste des pilotes de Formule 1 avec le plus grand nombre de victoires. Michael Schumacher, avec 103 victoires à son actif, occupe la première place de la liste des pilotes d’élite.

Cependant, la saison en cours n’a pas été mémorable pour Vettel. Après avoir réussi à marquer seulement 36 points jusqu’à présent, Vettel est placé en 11e position au classement des pilotes 2022. Max Verstappen de Red Bull occupe actuellement la première place du classement avec 429 points et 14 victoires. Charles Leclerc de Ferrari détient la deuxième place.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici