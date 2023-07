Lando Norris explique comment il a résisté à Lewis Hamilton pour terminer deuxième du GP de Grande-Bretagne

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lando Norris et Lewis Hamilton ont offert à la foule de Silverstone une bataille épique, à la suite de la voiture de sécurité

Lando Norris a déclaré qu’une décision clé en matière de configuration s’était avérée cruciale pour repousser Lewis Hamilton et remporter la deuxième place du GP de Grande-Bretagne.

Les deux pilotes britanniques se sont affrontés roue contre roue dans une bataille palpitante après un redémarrage de la voiture de sécurité à mi-parcours de la course.

Norris s’est retrouvé désavantagé, Hamilton ayant choisi les pneus tendres les plus rapides lorsque la voiture de sécurité est sortie, tandis que McLaren avait mis les pneus durs les plus durables mais les plus lents sur la voiture de Norris.

Mais le joueur de 23 ans a fait preuve d’une magnifique défense sur deux tours pour garder la Mercedes derrière alors que le duo s’assurait que deux Britanniques montaient sur le podium du GP de Grande-Bretagne pour la première fois depuis 1999.

« C’était très amusant, Lewis poussait pour ça », a déclaré Norris Sky Sports F1.

« Nous étions côte à côte pendant une grande partie, nous étions très proches à l’arrière.

« J’ai choisi une force d’appui légèrement inférieure [set-up] comparé à quoi [team-mate] oscar [Piastri] était juste parce que je pensais qu’une situation de course un peu plus rapide dans la ligne droite pourrait me sauver.

« Et quand vous voyez ce peu de vitesse que j’ai sur Lewis dans la ligne droite arrière, cela m’a sauvé.

« J’ai réussi à garder la P2 à cause de cela. Ce sont de petites choses que vous ne savez peut-être pas parfois et dont vous êtes très heureux d’avoir pris ces décisions.

« Nous étions juste extrêmement rapides à grande vitesse [corners]. La voiture était sur des rails à grande vitesse et nous étions si rapides.

« J’ai réussi à devancer Lewis à chaque fois à grande vitesse, puis les virages à basse vitesse arrivaient et il revenait sur moi.

« Si nous pouvions simplement travailler sur la vitesse lente, nous aurions une voiture qui pourrait facilement se battre pour le top 10, le top cinq beaucoup plus souvent. »

Expliquant la bataille roue contre roue de son côté, Hamilton a déclaré: « Je l’ai jeté à l’intérieur dans le virage sept [Luffield] dans l’espoir qu’enfin c’était celui-là, que c’est le moment où je vais y arriver.

« J’ai appuyé sur le bouton de dépassement, [so did Norris] donc nous allons tous les deux sur la route avec un dépassement mais il avait moins de traînée – il a dit qu’il avait la plus petite aile et ils ont juste commencé à tirer. J’ai donc dû faire machine arrière. »

Hamilton impressionné par le métier de course de Norris

Le duel de Hamilton et Norris dans l’ancienne fosse directement vers le coin de Copse a évoqué des souvenirs de sa bataille de 2021 avec Max Verstappen qui s’est terminée par un contact et le pilote Red Bull s’est écrasé dans les barrières.

Dimanche, Hamilton et Norris se sont laissé juste assez de marge de course et le septuple champion du monde continue d’être impressionné par le métier de course de son compatriote.

« Il est très talentueux, naturellement, comme vous pouvez le voir et je pense que c’est génial quand vous pouvez avoir des batailles serrées comme ça et compter sur le pilote avec lequel vous êtes en compétition pour être dur mais juste », a déclaré Hamilton.

« Et donc il n’y a jamais eu un élément ou un moment où nous pensions que nous allions nous réunir ou quelque chose comme ça.

« Et puis c’est ça la course automobile. [much as] il voulait s’accrocher à la seconde, je voulais obtenir cette seconde. Mais ce n’était pas censé être aujourd’hui.

« Donc, nous baissons la tête et continuons à pousser et j’espère que nous aurons d’autres batailles à l’avenir. »