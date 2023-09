Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur certains des moments les plus drôles du Grand Prix du Japon, notamment la bataille de Ted Kravitz avec un distributeur automatique et un superfan de Guenther Steiner !

Lando Norris se dit « excité pour l’avenir » chez McLaren après que leur résurgence soit passée à la vitesse supérieure avec le premier double podium de l’équipe depuis deux ans au Grand Prix du Japon.

Norris a terminé deuxième des deux manches du double rendez-vous de F1 Singapour-Japon et compte désormais quatre deuxièmes places cette année, autant que Sergio Perez dans une saison absolument dominée par Max Verstappen dans l’autre Red Bull.

Après avoir franchi la ligne d’arrivée devant son équipier Oscar Piastri, troisième, Norris a déclaré à la radio de l’équipe : « Un travail incroyable tout le week-end. Double podium ! Nous sommes deux là-haut. Nous arrivons. Nous venons pour Red Bull. Allons-y. continuez votre travail! »

Interrogé par F1 Si le message sur Red Bull reflétait la confiance croissante au sein de McLaren à l’approche de 2024, Norris a répondu : « Absolument. Nous ne sommes pas à des kilomètres de nous. Nous battons déjà l’un d’entre eux, mais pas le plus rapide. »

« Pour être là où nous en sommes maintenant, je ne pensais pas qu’aucun d’entre nous ne s’y attendait ni même ne le pensait au début de l’année.

« Nous arrivons donc définitivement là où nous en sommes, nous remportons nos podiums et notre double podium.

« Mais nous savons que nous avons encore beaucoup de choses que nous pouvons améliorer et que nous allons améliorer et en si peu de temps depuis le début de l’année, nous avons été capables de renverser la situation de manière massive et de commencer à réduire l’écart par rapport aux autres. à toutes les autres équipes de Red Bull.

« Donc, je pense que c’est un bon signe et cela ne fait qu’un an de progrès considérables et nous savons que beaucoup de choses sont à venir. Je suis donc enthousiasmé pour l’avenir. »

La plupart des points marqués lors des 7 derniers grands prix Équipe Points 1) Taureau Rouge 246 2) McLaren 143 3) Ferrari 131 4) Mercedes 127 5) Aston Martin 46

La résurgence de McLaren peut-elle continuer ?

Bernie Collins de Sky Sports F1 :

« Le revirement a été vraiment fantastique à voir.

« Ils ont évidemment travaillé très dur ensemble et il y a là une équipe très forte.

« Zack [Brown, McLaren’s chief executive] a continué à bâtir cette équipe. Nouvelle soufflerie, nouveaux simulateurs mis en ligne. Vous pensez donc qu’ils vont continuer à se renforcer. Cela va s’améliorer et s’améliorer, je pense.

« Ils ont eu un début d’année vraiment nul, mais pour pouvoir inverser la tendance, travailler ensemble… ces pilotes développent cette voiture, où se trouvent les forces et les faiblesses, comment faire avancer l’équipe et ce line-up. peuvent rester ensemble pendant assez longtemps. Donc, c’est excitant pour ces gars-là. «

Stella, patron de McLaren, sur Red Bull et le développement 2024

Après avoir fait des pas de géant dans le développement depuis les tests de pré-saison lorsque l’équipe a admis qu’elle n’avait pas atteint ses objectifs aérodynamiques avec la nouvelle MCL60, McLaren et n’ont plus que 49 points de retard sur Aston Martin, qui démarre rapidement, pour la quatrième place du championnat des constructeurs avec six courses restantes.

L’avantage d’Aston Martin sur McLaren était de 146 points après les neuf premières courses de la saison.

Andrea Stella, directeur de l’équipe McLaren, est satisfait des progrès mais a fait preuve d’une prudence réaliste lorsqu’on l’a interrogé sur ses chances de véritablement se battre contre les champions constructeurs Red Bull pour le reste de cette saison.

« Un pas de trop. En toute honnêteté, pour le moment, il semble que Max soit un pas de trop », a déclaré Stella après que Verstappen ait terminé 19 secondes devant Norris lors de la course de Suzuka dimanche.

« Il reste une certaine variabilité de pistes au cours de la saison, mais aucune de ces pistes n’a les caractéristiques de Singapour. [where Red Bull struggled].

« Donc, même s’il pourrait y avoir des pistes sur lesquelles nous pourrions être compétitifs – je pense que le Qatar devrait être une piste décente pour nous – je crains que les caractéristiques que nous aimons soient aussi celles sur lesquelles Red Bull sera tout simplement exceptionnel. »

« Nous devrons donc être réalistes : nous aurons besoin que certaines situations se produisent pour pouvoir franchir la dernière étape. »

Interrogée sur les travaux en cours en usine sur la voiture 2024, Stella a répondu : « Pour le moment, nous sommes encouragés par le développement que nous constatons sur la voiture de l’année prochaine.

« En même temps, je suppose que c’est la même chose pour tout le monde car en ce moment certains concepts commencent à être assez clairs dans le paddock. Nous ne savons pas si nous évoluons plus vite que les autres équipes, et surtout nous ne le savons pas. si ils se développent plus vite que Red Bull.

« Mais n’oublions pas que Mercedes a réalisé sur quoi ils devaient travailler et je soupçonne qu’ils vont reculer assez fortement. »

« Il n’y a aucun élément factuel à ce stade permettant de dire que c’est la hiérarchie que nous verrons l’année prochaine. Les choses peuvent évoluer. »

