Lando Norris dit que son coéquipier recrue Oscar Piastri est « très rapide » et le pousse « un peu plus » que Daniel Ricciardo

Ricciardo a connu deux années difficiles chez McLaren – sa victoire en 2021 à Monza étant la seule fois où il a terminé sur le podium – alors que Norris a confortablement surpassé l’Australien en terminant respectivement avec 45 points et 85 points d’avance dans les championnats des pilotes 2021 et 2022.

McLaren a libéré Ricciardo de son contrat un an plus tôt à la fin de la saison 2022, l’ancien pilote de réserve Alpine et champion de Formule 2 2021 Piastri le remplaçant.

Jusqu’à présent cette saison, Piastri a pu rester proche de Norris les jours de course, les deux McLaren étant à deux places d’écart dans chaque Grand Prix depuis la retraite de l’Australien en ouverture de saison.

Et tandis que Norris a surqualifié son nouveau coéquipier 4-1 lors des cinq premiers tours, la marge moyenne entre les deux n’est que de 0,067 seconde.

S’exprimant à Miami, Norris a déclaré à propos de son nouveau coéquipier: « C’est un gars adorable, terre-à-terre, un gars normal, un travailleur acharné. C’est donc très amusant. Différent, je suppose, de Daniel, je me sens un peu un contraste d’australien, mais toujours très amusant.

« Il est très rapide en même temps, donc il m’a probablement poussé un peu plus que ces deux dernières années. »

Brown : Piastri un futur champion du monde

Le patron de McLaren, Zak Brown, a également été impressionné par les débuts de Piastri avec l’équipe, en particulier par sa performance en Azerbaïdjan alors qu’il luttait contre la maladie.

Et l’Américain pense que le joueur de 22 ans est un champion du monde de F1 en attente.

« Oscar est impressionnant depuis que nous l’avons dans la voiture. Il est très mature. Il est très concentré et il est très technique. Donc, la combinaison de Lando et Oscar, je ne pouvais pas penser à une meilleure combinaison de pilotes », a déclaré Brown. .

« Oscar a fait un travail fantastique et il échange des temps au tour avec Lando maintenant et c’est ce que vous voulez.

« Il n’a pas vraiment fait de grosses erreurs. Typiquement, il explore les limites, donc l’étrange blocage d’une roue ici et là, mais oui, il n’a pas participé à toutes ces courses, donc les premières indications sont que nous avons un futur champion du monde entre nos mains. .

« Nous devons juste travailler pour lui donner une voiture plus rapide maintenant. »

Agé de 23 ans, Norris est désormais pilote senior chez McLaren pour la première fois de sa carrière en F1 mais le Britannique ne ressent pas de changement de dynamique avec l’équipe ni son coéquipier Piastri.

« Comment j’ai travaillé l’année dernière et comment j’ai travaillé avec Daniel, ce n’est pas trop différent, ce n’est pas comme si trop de choses changeaient », a-t-il déclaré.

« Ils s’appuient peut-être un peu plus sur moi pour savoir comment nous étions les années précédentes pour examiner le développement de l’année dernière à cette année et des choses comme ça.

« En dehors de cela, vous donnez tous les deux votre version des sentiments et l’histoire de ce qui se passe avec la voiture et de ce que vous attendez de la voiture, ce qui s’aligne très bien.

« Je ne dirais pas que nous avons le même style de pilotage, mais nos commentaires et nos plaintes sont généralement toujours les mêmes. Je pense donc que c’est une bonne chose. »

‘La réalité du GP de Miami pour McLaren’

McLaren a fait un début de saison 2023 décevant avec le MCL60 manquant de performances après que les objectifs de développement aient été manqués au cours de l’hiver.

L’équipe a introduit un gros package de mise à niveau au GP d’Azerbaïdjan et a constaté des progrès instantanés alors que Norris et Piastri ont effectué le dernier segment des qualifications avant de décrocher une P9 et une P11.

Cependant, McLaren s’est retrouvé à languir à nouveau à l’arrière du peloton à Miami alors que les deux pilotes quittaient les qualifications en Q1.

Les tentatives de progression du dimanche ont été entravées par le fait que Norris a été poussé par derrière par Nyck de Vries d’AlphaTauri, causant des dommages que l’équipe a estimés à deux à trois dixièmes par tour, tandis que Piastri gérait un problème de freins.

Norris rentrerait à la maison 17e et Piastri 19e et le directeur de l’équipe Andrea Stella a concédé que le mauvais résultat avait donné à McLaren un test de réalité.

« Notre principal point à retenir de Miami est que nous n’avons pas été assez rapides ce week-end », a déclaré Stella.

« Après avoir marqué des points à Bakou, ce week-end sert de test de réalité sur la quantité de travail qui nous attend.

« Le plan ne change pas : nous avons de bons développements à venir, nous gardons la tête baissée, nous regroupons et repartons. »

