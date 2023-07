Lando Norris dit que la voiture de McLaren ne correspond pas à ses points forts alors qu’il minimise les attentes du GP de Hongrie

Lando Norris s’attend à ce que McLaren affronte un week-end plus difficile au GP de Hongrie qu’à Silverstone

Lando Norris dit que la voiture de McLaren reste « loin de la voiture que je veux pouvoir conduire » car il a expliqué comment le MCL60 ne joue pas à ses points forts malgré sa récente mise à niveau.

McLaren a joué lors des deux derniers Grands Prix en Autriche et à Silverstone après avoir introduit de grandes mises à jour de leur voiture, Norris terminant quatrième dans les collines de Styrie avant de repousser Lewis Hamilton pour terminer deuxième de sa course à domicile avec son coéquipier Oscar Piastri quatrième.

Malgré ces résultats remarquables, Norris a révélé que le package de mise à niveau n’avait pas amélioré la maniabilité du MCL60, ce qui l’oblige à conduire de manière compromise.

« Vous devez le conduire dans un sens, mais c’est aussi un moyen que je ne veux pas conduire ou que j’aime conduire », a expliqué Norris au Hungaroring.

« Je n’aime pas conduire la voiture comme je dois la conduire maintenant. J’ai l’impression que ce n’est pas du tout à mes points forts.

« Je veux être capable de porter une vitesse minimale et U un corner et la dernière chose que je peux faire dans le monde maintenant est U un corner.

« Je dois plus que jamais V dans le coin et je n’ai jamais été le plus grand fan de faire ça et je n’aime pas trop ça.

Un virage AU signifie qu’un conducteur fait rouler la voiture dans le virage et maintient l’élan plus élevé, tandis qu’un virage en V signifie que le conducteur freinera un peu plus tard mais que la vitesse minimale sera inférieure et qu’il accélérera un peu plus tôt

« En gros, la voiture n’aime qu’aller en ligne droite, et elle ne va même pas très vite en ligne droite non plus.

« Mais nous sommes très bons en freinage en ligne droite, c’est pourquoi nous sommes parfois si rapides sur le mouillé. Je ne dirais pas que nous sommes rapides sur le mouillé en règle générale, nous sommes plus rapides sur le mouillé lorsque le freinage est une grande clé comme à Monaco – cela augmente la température des pneus, renforce la confiance – c’est là que nous sommes rapides mais nous ne sommes pas vraiment rapides dans les virages quand c’est mouillé. »

« Il y a certaines choses qui nous permettent d’être compétitifs. Juste pour pouvoir avoir la possibilité de parcourir différentes trajectoires et de piloter de différentes manières. Si le vent change, si les conditions changent, les différentes charges de carburant, la dégradation des pneus, nous devons toujours conduire d’une manière spécifique et ce n’est pas celle que j’aime actuellement, c’est celle à laquelle j’ai dû m’adapter. »

« Même l’année dernière, ça change encore chaque année, il faut beaucoup s’adapter en tant que pilote et loin de la voiture que je veux pouvoir conduire. »

Norris s’attend à un week-end plus difficile en Hongrie

McLaren a stupéfié le paddock de Silverstone car ils étaient la deuxième équipe la plus rapide au mérite avec Norris et Piastri alignés deuxième et troisième sur la grille, puis s’éloignant de ceux derrière avant que le chronométrage de la voiture de sécurité ne voit Piastri perdre sur un possible premier podium F1.

Mais la nature fluide à grande vitesse de la piste du Northamptonshire est très différente des virages à vitesse lente du Hungaroring ce week-end et Norris doute que McLaren puisse répéter la performance d’il y a deux semaines.

« Peu importe les perspectives, nous ne sommes pas très bons au ralenti [corners] », a déclaré Norris.

« Je suppose que nous ne sommes pas terribles si vous vous concentrez entièrement sur la vitesse lente, si vous regardez Monaco, nous ne sommes généralement pas trop mal à Monaco.

« Je suppose que lorsque vous devez commencer à faire des compromis, il y a beaucoup plus de gains pour nous en performant à haute vitesse qu’en se concentrant autant sur la basse vitesse.

« Je suppose que nous ne sommes pas mauvais ici, si vous regardez l’année dernière, ce n’était pas un mauvais week-end pour nous avec une voiture avec laquelle nous avons beaucoup lutté au début de la saison. Je veux toujours garder espoir mais je doute que ce soit aussi bon que Silverstone car il n’y a pas de grande vitesse [corners].

« Je pense qu’il y aura encore des morceaux qui seront mauvais pour nous, je ne pense pas que ce soit un mauvais piste pour nous… Je pense que nous aurons des tests plus importants pour savoir à quel point cela va devenir mauvais dans d’autres pistes à venir. Je pense que ce sera un bon test principalement parce que nous n’avons pas de grande vitesse.

« Ce sera un meilleur test pour savoir où nous en sommes. Je pense que les deux dernières pistes nous ont fait mieux paraître que là où nous en sommes sur la longévité d’une saison entière. »

