Lando Norris décrit comme une « rock star » par Fernando Alonso au milieu des applaudissements pour le pilote McLaren en forme de F1

Fernando Alonso a décrit Lando Norris comme une « rock star » dans le dernier grand nom de F1 pour faire l’éloge du pilote McLaren en forme, alors que la paire a échangé des casques de protection au GP d’Autriche.

Lors de sa saison de retour dans le sport après une absence de deux saisons, Alonso a régulièrement échangé des casques de protection avec des pilotes – l’équivalent F1 de l’échange de maillots dans le football – en signe de respect.

L’échange avec Norris a eu lieu le week-end. L’Anglais de 21 ans s’est qualifié pour la première fois en première ligne en F1, puis a égalé son meilleur résultat en carrière en étant troisième de la course.

Écrivant sur le casque qu’il a présenté à Norris, avec qui il a travaillé chez McLaren en 2018 alors que le jeune alors âgé de 18 ans était le pilote de réserve de l’équipe, Alonso a déclaré: « Vous êtes une star. Une rock star.

« Bonne chance pour le futur Lando. »

Dans son message pour l’Espagnol, Norris a écrit « merci de m’avoir tout appris quand j’ai rejoint McLaren » à côté d’une photo de visage souriant.

Alonso et Norris étaient également coéquipiers aux 24 Heures de Daytona en 2018.

Norris a reçu les éloges d’un autre des pilotes les plus légendaires du sport au cours de la course de dimanche dernier.

Après avoir dépassé son jeune compatriote après l’avoir suivi pendant près de 20 tours, Lewis Hamilton a déclaré à la radio que Norris était « un si grand pilote ».

Interrogé sur sa réaction au compliment après la course, le pilote McLaren a déclaré Sky Sports F1: « C’est cool. Avoir ce genre de respect et qu’il le dise, tu sais, ça veut dire beaucoup. »

Les performances de Norris à la fois en Autriche et tout au long de cette saison jusqu’à présent, sa troisième en F1, lui ont toujours valu des critiques élogieuses.

Ross Brawn, directeur général du sport automobile de F1 qui a travaillé avec certains des pilotes les plus légendaires du sport, a déclaré dans sa dernière chronique F1 : « [Norris] était très bien noté lorsqu’il est arrivé en Formule 1 – et répond maintenant constamment à cette attente.

« Le pilote McLaren a constamment évolué cette année et semble avoir fait un grand pas. C’est un talent incroyable. Nous avons la chance d’avoir les pilotes que nous avons en ce moment. Nous avons la référence – qui est Lewis, et puis nous avons a obtenu Max (Verstappen), Lando, George (Russell), Carlos (Sainz), Charles (Leclerc). »

Que peut accomplir Norris au GP de Grande-Bretagne ?

0:24 Le podium du GP d’Autriche Lando Norris a fait un retour impitoyable mais hilarant pour George Russell lorsque son bon ami a suggéré que sa combinaison de course était couverte de sueur… Le podium du GP d’Autriche Lando Norris a fait un retour impitoyable mais hilarant pour George Russell lorsque son bon ami a suggéré que sa combinaison de course était couverte de sueur…

Une poignée de points derrière Sergio Perez de Red Bull et devant Valtteri Bottas de Mercedes après les neuf premières manches de la saison, Norris se dirigera vers sa course à domicile à Silverstone la semaine prochaine, quatrième du championnat des pilotes.

Il a particulièrement bien couru lors des deux événements autrichiens, se qualifiant et finissant dans le top cinq, les performances de McLaren étant encore renforcées le deuxième week-end par des améliorations de la voiture.

Mais Norris reste réaliste quant à ses chances d’égaler cette compétitivité à Silverstone, un circuit très différent.

« Nous ne nous attendions pas à être aussi rapides [on Sunday] mais la météo, les conditions, quelques améliorations avec la voiture par rapport au week-end dernier… cela s’est montré davantage aujourd’hui en course et à quel point nous étions plus compétitifs », a-t-il déclaré à Sky F1.

« D’un autre côté, je ne vais pas être trop étourdi parce que je sais que nous allons aller à Silverstone et ça va probablement revenir un peu plus à la réalité. Nous avons toujours été forts en Autriche, chaque année depuis ma première fois ici en F1, mais Silverstone n’était pas aussi bon pour nous la saison dernière [fifth, ninth and two no-scores across 2020’s two races].

« Ce n’est pas comme si je voulais être négatif, mais je suis juste réaliste. J’ai l’impression que beaucoup de gens vont s’attendre à cela chaque week-end à partir de maintenant et ensuite se plaindre pourquoi nous ne sommes pas rapides, mais c’est plus [understanding] pourquoi sommes-nous rapides maintenant et attendons-nous des choses normales la prochaine fois. »