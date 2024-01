Lando Norris déclare que les discussions avec d’autres équipes de F1 ont été “rapidement interrompues” avant de signer un nouvel accord avec McLaren

“Et à l’approche de 2026, et de ces années de nouvelles réglementations et tout, ce n’est pas quelque chose auquel moi ou l’équipe voulons penser, sur lequel nous concentrer ou consacrer du temps au cours de ces deux années aussi importantes.”

“Il y a toujours eu ces discussions sur notre avenir, et je pense que c’est un très bon moment, surtout quand cela va arriver dans quelques années où les choses commenceront à devenir un peu plus folles avec les contrats de tous les autres et les gens potentiellement déplacer des équipes et des choses comme ça.

Quant aux rumeurs persistantes le liant à Red Bull ces dernières années, Norris a plaisanté en disant qu’il avait « apprécié » lire les nombreuses histoires dans les médias, mais a ensuite – sur une note plus sérieuse – souligné l’avantage de son renouvellement au sein de l’effectif McLaren.

“Je pense que pour toute l’équipe, tout le monde ici, tout le monde chez McLaren, c’est probablement la chose la plus importante, vous savez”, a-t-il commenté. “Je suis sûr que lorsque vous travaillez ici et que vous avez l’un de vos pilotes et que vous le voyez se lier à d’autres équipes, ce n’est probablement jamais une chose facile à voir, et vous le remettez probablement en question parfois.

“Je pense que de mon côté, pour que tout le monde ici chez McLaren soit un peu plus confiant, vous savez, en confiance en moi, et [it] montre ma confiance dans toute l’équipe. Je pense que c’est vraiment la chose la plus importante dont je suis le plus heureux après la conclusion du contrat.

“Ils sont encore plus assurés que je suis engagé envers l’équipe et que je reste, et que j’ai choisi McLaren plutôt que Ferrari, Red Bull, Mercedes, quelle que soit l’équipe dont elle aurait pu être. Ils ont maintenant l’assurance que j’ai choisi McLaren plutôt qu’eux tous.

“Je pense que c’est plus pour eux que pour moi et toutes ces choses, mais j’aime voir les rumeurs et les complots de temps en temps – donc, oui, je pense que c’est la principale raison.”