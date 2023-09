Lando Norris de McLaren dit que la piste est difficile mais vise la première place

La Formule 1 est un sport exigeant, et encore plus lors du Grand Prix de Singapour. Le circuit urbain de la cité-État a longtemps été considéré comme l’un des circuits les plus difficiles du calendrier de F1, étant donné qu’il s’agit d’un circuit urbain et qu’il possède l’un des climats les plus chauds pendant les courses nocturnes. Cependant, le pilote McLaren Lando Norris est confiant dans ses perspectives à Lion City, après qu’une série d’améliorations apportées à la voiture MCL60 de l’équipe ait abouti à des résultats considérablement améliorés dans la seconde moitié de la saison. Le package de mise à niveau de McLaren a été mis en œuvre lors des courses en Autriche, en Grande-Bretagne et en Hongrie. Au fur et à mesure du déploiement des mises à jour, il a pris deux deuxièmes positions consécutives en Autriche et en Grande-Bretagne, et une quatrième en Hongrie, récoltant 48 points en trois courses, contre seulement 12 points lors des huit premières courses de la saison.

Je veux dire oui, je veux y croire. Alors je dirai oui. Lando Norris Pilote McLaren F1

Cependant, il ne se fait pas d’illusion que ce sera une tâche facile. S’adressant à JP Ong de CNBC, il a qualifié le circuit urbain de Marina Bay de « piste très difficile », soulignant que contrairement à d’autres pistes spécialement conçues, les circuits urbains sont « assez cahoteux, faciles à commettre des erreurs, faciles à bloquer les pneus, difficiles à obtenir ». un bon équilibre sur la voiture normalement. » Norris a ajouté : « C’est un circuit qui est utilisé une fois par an, le reste est composé de gens qui circulent. Alors que tous les autres circuits ont des courses tous les week-ends, il y a beaucoup de caoutchouc. » Les circuits urbains de F1 sont généralement plus cahoteux que les pistes de course classiques, et lorsque les voitures de F1 courent sur un circuit, le caoutchouc se détache des pneus et colle à la piste, augmentant ainsi l’adhérence et la vitesse dans les virages.

SINGAPOUR, SINGAPOUR – 02 OCTOBRE : Lando Norris de McLaren et de Grande-Bretagne lors du défilé des pilotes lors du Grand Prix F1 de Singapour sur le circuit Marina Bay Street le 02 octobre 2022 à Singapour, Singapour. (Photo de Peter J Fox/Getty Images,) Peter J Fox | Getty Images Sport | Getty Images

Norris a révélé qu’en raison de la chaleur et de l’humidité, les exigences de concentration sont « amplifiées » sur la piste. « Lorsque vous vous concentrez autant pour ne pas vous écraser, pour ne pas heurter un mur ou pour ne pas commettre d’erreurs, la concentration est encore plus grande que sur d’autres circuits en même temps », a-t-il déclaré à CNBC. Les conditions météorologiques tropicales de Singapour ajoutent également une autre couche d’imprévisibilité. Norris a souligné la course de l’année dernière, où la pluie a forcé la course à démarrer tard et a augmenté l’humidité pour tous les pilotes.