Lando Norris célèbre son ascension avec un geste à quatre doigts alors que Lewis Hamilton est rétrogradé au Grand Prix d’Autriche

Lewis Hamilton a vu sa pénalité de cinq secondes portée à dix secondes au Grand Prix d’Autriche, ce qui lui a valu d’être rétrogradé d’une place au classement.

Le Britannique Hamilton et son compatriote Lando Norris se battaient pour la quatrième place de la course de dimanche, et Hamilton de Mercedes avait du mal à garder sa voiture sur la bonne voie.

3 Hamilton allait large au virage 10 et Norris n’était pas content Crédit : Getty

3 Le pilote McLaren était livide Crédit : Sky F1

Laisser deux roues en dehors des lignes blanches a été un sujet de discussion constant tout au long du week-end de course, et Norris a clairement repéré un certain nombre d’infractions de Hamilton.

S’exprimant à la radio de l’équipe, le pilote McLaren a déclaré : « Suivez à nouveau les limites, c’est sa troisième fois ! »

On lui a alors dit: « Rapportez chaque fois que Hamilton dépasse les limites de la piste », mais est revenu avec une réponse plutôt amusante.

« Je veux dire, il rate tous les tours partout », a répondu Norris. « Je ne vais pas parler tout le temps. »

Hamilton a ensuite été averti par son équipe Mercedes d’éviter le problème au virage 10, mais a répondu: « Je ne peux pas le garder sur la piste, la voiture ne tournera pas. »

Un drapeau noir et blanc a ensuite été montré au septuple champion en guise de dernier avertissement, et après une autre infraction, il a reçu une pénalité.

Hamilton a ensuite remarqué une infraction similaire à la radio de l’équipe, en disant: « Perez part au virage 10, s’ils notent tout le monde qu’ils pourraient aussi bien connaître. »

Se sentant mal à l’aise, il a ajouté: « Perez repart, a-t-il déjà écopé d’un penalty? Ce type part à chaque fois! »

Hamilton a franchi la ligne d’arrivée à la septième place mais a été rétrogradé d’une place à la huitième après la course.

Il faisait partie des huit pilotes à recevoir une pénalité d’après-course, annoncée par la FIA cinq heures après le drapeau à damier.

Une sanction supplémentaire pour Sainz l’a fait perdre deux places à la sixième, faisant passer Norris à la quatrième et Alonso à la cinquième. George Russell a pris la septième place d’Hamilton au classement officiel.

3 Norris aime le nouveau classement Crédit : Instagram @landonorris

Le classement révisé est quelque chose que Norris a certainement apprécié, publiant une photo avec quatre doigts pour indiquer qu’il est arrivé quatrième de la course.