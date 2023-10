Lando Norris admet être « blessé » par ses erreurs alors que son coéquipier de McLaren, Oscar Piastri, remporte la victoire du Qatar GP Sprint

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lando Norris était frustré contre lui-même après avoir commis un certain nombre d’erreurs lors du sprint, admettant que cela « fait mal » de savoir qu’il ne fait pas de son mieux.

Lando Norris a admis qu’il avait été « blessé » après que des erreurs l’ont vu rater une première victoire en Formule 1 Sprint alors que son coéquipier McLaren, Oscar Piastri, triomphait au Qatar.

Norris, considéré comme peut-être le plus grand talent de la grille sans victoire en course ou en sprint, a été le fer de lance de la superbe résurgence de McLaren, terminant deuxième dans quatre des sept derniers Grands Prix.

Cependant, doté d’une voiture capable de se battre pour la victoire sur le circuit international de Losail, une erreur lors des tirs au but de samedi et un mauvais début de course raccourcie ont coûté à Norris la chance de briser son canard, puisqu’il a finalement terminé troisième derrière Piastri et Red Bull. Max Verstappen, qui a scellé le championnat du monde.

Le pilote de 23 ans a insisté sur le fait que ce sont ses propres erreurs, plutôt que la première victoire de son coéquipier débutant, qui l’avaient laissé déprimé avant la course de dimanche, qu’il partira de la 10e place après avoir dépassé à deux reprises les limites de la piste dans la dernière partie. des qualifications vendredi.

« Ce n’est jamais le sentiment le plus agréable, mais ce n’est pas ce qui me fait mal », a déclaré Norris. « Ça me fait juste mal d’avoir fait une erreur ce matin, je devrais être en pole, et devrais au moins être P1 et P2 hier pour la course de demain.

« Donc je suppose que c’est juste quand ça compte, c’est un week-end quand ça compte, et j’ai juste fait trop d’erreurs. Et ça m’énerve à un tel niveau.

« Je suppose qu’il s’agit en partie d’essayer de me réinitialiser et de me recentrer sans y penser, mais il m’est impossible de ne pas y penser, vous savez, c’est juste frustrant.

« Mais Oscar a fait un meilleur travail que moi ce week-end, et il mérite d’être dans la position qu’il occupe aujourd’hui. Je commence là où je mérite d’être parce que je viens de faire un mauvais travail, vous savez ?

« C’est donc frustrant, surtout quand la voiture est si bonne et que l’équipe a fait un si bon travail pour améliorer tant de choses et nous donner ces chances de nous battre pour la pole et de nous battre pour les victoires. »

« Et puis, quand je ne remplis pas mon rôle, c’est frustrant et je me laisse tomber.

« C’est donc difficile, mais repartir avec le double podium aujourd’hui rend les choses un peu meilleures et donc je suis juste très heureux pour l’équipe. »

Piastri « assez à l’aise » pour retenir Verstappen

Alors que Norris a longtemps été considéré comme l’atout précieux de McLaren, Piastri s’impose rapidement comme une autre star du sport.

L’Australien de 22 ans justifie sans aucun doute le battage médiatique qui a accompagné son entrée en F1, et a produit une autre démonstration extrêmement mature pour étayer son premier podium en Grand Prix la dernière fois au Japon.

Tout en admettant qu’il avait eu quelques nerfs avant la course alors qu’il partait de l’avant pour la première fois, le fait que Piastri ait trouvé « assez confortable » retenir Verstappen dans les derniers tours en dit long sur la confiance du rookie.

« J’étais nerveux en commençant par l’avant », a déclaré Piastri Sky Sports F1. « Je suppose que c’est une pensée intrusive, car on ne peut aller que dans un sens et ce n’est pas vers l’avant.

« Mais j’étais convaincu que nous pourrions au moins, peut-être pas gagner le Sprint, mais rester dans les deux ou trois premiers.

« La première victoire au sprint semble plutôt cool. »

Piastri détenait la tête au départ, mais a été dépassé après la première des trois périodes de voiture de sécurité par la Mercedes de George Russell, le Britannique chaussée d’un échauffement plus rapide mais de pneus plus tendres moins durables.

Piastri n’a pas paniqué, dépassant finalement la Mercedes plus tard dans la course, mais économisant suffisamment de vie dans ses pneus médium pour pouvoir garder le Verstappen en charge à distance dans les phases finales.

« Nous avons capitalisé sur les opportunités que nous avions lors du Sprint », a déclaré Piastri. « Évidemment, les gars qui partaient en soft nous ont rendu la vie difficile au début, mais au final, c’est ce qui m’a donné du tampon à Max. Alors oui, très, très heureux. »

« J’ai juste essayé de conduire aussi vite que possible. Je pense qu’avec la voiture de sécurité à la fin, je savais que c’était le moment d’essayer de creuser l’écart alors qu’il était coincé derrière George et je savais que dans les courses à grande vitesse, je Je pouvais voir, vous savez, quand j’ai dépassé George, à quel point il était lent dans les virages rapides et c’est là que je devais utiliser mon rythme et créer une marge suffisamment grande pour que ce soit semi-confortable.

« Ce n’est jamais vraiment confortable quand on a une Red Bull de Max derrière soi, mais non, c’était une agréable surprise de voir à quel point nous étions rapides à la fin, c’est encourageant pour demain.

« Là, je pense que le premier ou les deux premiers tours, oui. Mais honnêtement, dans les deux derniers tours, j’étais plutôt à l’aise, ce qui est un endroit agréable. »

