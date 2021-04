1:55



Lando Norris a réfléchi à une journée fantastique après avoir terminé sur le podium lors du GP d’Émilie-Romagne.

Le patron de McLaren de Lando Norris a insisté sur le fait que la jeune star britannique avait franchi « la prochaine étape » en tant que pilote de F1 après avoir poursuivi son bon début de saison 2021 avec une superbe troisième place au GP d’Émilie-Romagne.

La conduite mature et incroyablement rapide dans des conditions difficiles a donné à Norris son deuxième podium en F1, tout en garantissant que deux pilotes britanniques montent sur le même podium pour la première fois depuis 2012, Norris ayant terminé derrière Lewis Hamilton à Imola après une course acharnée. -défense de roue.

« Je pense que des jours comme aujourd’hui sont ceux que nous attendons avec impatience, car ce sont les jours où tout peut arriver », a déclaré Norris, 21 ans, qui est devenu le plus jeune podium britannique de l’histoire en Autriche l’année dernière, à Sky F1.

« Cela peut aller terriblement mal pour vous, mais cela peut aussi aller très bien comme cela a été le cas pour moi aujourd’hui. »

Norris a dû récupérer tout au long du week-end, après s’être classé septième au lieu de troisième lors des qualifications en raison d’un dépassement à peine des limites de la piste, puis avoir perdu des positions et pris contact avec Lance Stroll lors du premier tour de dimanche.

Norris a déclaré que sa course «difficile» sur sol mouillé comprenait «beaucoup d’obstacles, beaucoup de moments risqués – des moments où je pensais que ça pourrait être fini».

Mais il a dominé le nouveau coéquipier expérimenté et vainqueur Daniel Ricciardo, tandis qu’une superbe passe sur Charles Leclerc après le redémarrage de la course après le drapeau rouge lui a assuré essentiellement son podium.

Lando Norris terminant troisième et Lewis Hamilton deuxième signifiait qu’il y avait deux pilotes britanniques sur le podium pour la première fois depuis le GP de Chine 2012 (Button et Hamilton)

Le patron de McLaren, Andreas Seidl, était plus qu’impressionné.

« Lando vole en ce moment », a déclaré Seidl. «Il a définitivement franchi la prochaine étape en tant que pilote.

« Pas seulement ici, vous pouvez déjà voir à Bahreïn [where Norris finished fourth] et au cours de l’hiver, il avait franchi l’étape suivante à la fois en tant que conducteur et en tant que gars.

« Il est normal que ces jeunes gens fassent ces pas – mais c’est tout simplement génial qu’il réussisse. Ce qu’il a fait aujourd’hui était génial. »

Raconté des commentaires, Norris, maintenant dans sa troisième année de F1, a déclaré: « Je veux dire que j’ai un rôle un peu plus grand, diriger l’équipe dans différents domaines et prendre plus de décisions de mes propres yeux, pas seulement toujours d’accord avec l’équipe.

« C’est un peu différent avec l’arrivée de Danny dans l’équipe, je sens que je dois avoir un plus grand impact, diriger un peu plus l’équipe, par opposition à avant [with Carlos Sainz] quand nous avions tous les deux passé deux ans avec McLaren. «

Norris réfléchit à la bataille d’Hamilton

Seidl n’a pas été le seul à féliciter Norris lors du week-end d’Imola, Hamilton encourageant Norris après son erreur de qualification, puis le félicitant après son podium de dimanche.

Norris, qui courait deuxième après avoir dépassé Leclerc sur pneus tendres, a tenu un Hamilton en charge pendant quatre tours avant d’être dépassé par la Mercedes beaucoup plus rapide à quatre tours de la fin.

4:02 Max Verstappen, Lewis Hamilton et Lando Norris ont pris les trois premières places du podium au Grand Prix d’Émilie-Romagne. Max Verstappen, Lewis Hamilton et Lando Norris ont pris les trois premières places du podium au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

« J’ai pratiquement commencé à économiser les pneus du premier tour après le redémarrage, sachant que les derniers tours allaient être assez difficiles », a déclaré Norris. «Et ils l’étaient, surtout avec Lewis à la fin.

«J’essayais d’économiser autant que possible mais au final je n’avais pas assez de pneu arrière pour le retenir.

«J’ai essayé, c’était une jolie petite bataille et c’est agréable de piloter, je suppose, des voitures inhabituelles pour nous, Red Bulls, Mercedes et Ferrari.

« C’est bien de les affronter alors j’espère que nous pourrons en avoir plus à l’avenir. »