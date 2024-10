Landgraf parle du financement des écoles lors d’une réunion d’enseignants retraités

8 octobre — Les législateurs de l’État Brooks Landgraf et Kevin Sparks ont rejoint mardi la conférence d’automne de la Texas Retired Teachers Association du district 18 pour faire le point et encourager tout le monde à sortir et voter le 5 novembre.

Le rassemblement, auquel participaient des éducateurs de toute la région, s’est tenu au Centre de services éducatifs de la région 18.

Landgraf a souligné son appréciation envers les enseignants et les enseignants retraités et a déclaré que de nombreuses personnes se battent pour eux au Capitole du Texas.

« Vous vous êtes tous battus pour nous, et maintenant c’est à notre tour de vous rendre la pareille. Vous m’avez tous déjà entendu parler de la façon dont l’État du Texas vous a fait des promesses lorsque vous avez décidé d’entrer dans la profession enseignante, et nous devons tenir les promesses. sur ces promesses…. Ce sont des promesses qui doivent être tenues, et vous m’avez entendu dire que nous le faisons pour deux raisons. Premièrement, c’est la bonne chose à faire. a tenu parole, et nous avons la responsabilité, en tant qu’État, de tenir la nôtre.

« La deuxième raison est que si nous voulons continuer à attirer des enseignants vers la profession et avoir des enseignants aussi talentueux que vous l’étiez tous, comment pouvons-nous les regarder dans les yeux et leur dire : venez travailler dans nos écoles publiques. vous ne gagnerez peut-être pas autant que dans d’autres professions, mais nous allons veiller à ce que vous ayez une pension saine à votre retraite et que vous bénéficiiez ensuite de bonnes prestations d’assurance maladie. Mais s’ils nous voient ne pas tenir cette promesse. vous tous, pourquoi vont-ils nous croire ? » » dit Landgraf.

« Si nous voulons maintenir l’éducation publique et si nous voulons continuer à attirer les meilleurs et les plus brillants, alors nous devons le faire », a-t-il ajouté.

L’augmentation du coût de la vie adoptée par les électeurs lors des dernières élections s’est produite parce que les enseignants à la retraite ont voté et ont encouragé leurs amis, leur famille et leurs voisins à faire de même.

L’un des éducateurs a déclaré que les cotisations de l’État au système de retraite des enseignants ont chuté de 8 pour cent à 6 pour cent entre 1996 et 2007 et que le fonds de pension en a souffert. Elle a demandé s’il était possible d’utiliser une partie du fonds pour les mauvais jours pour racheter ce passif et ce serait mieux pour les contribuables à long terme.

« Nous cherchons toujours des moyens de nous assurer que ce fonds est réellement solide. Je pense que, du point de vue des législateurs, nous ne voulons pas avoir à traverser une crise tous les deux ans pour nous assurer que c’est bien le cas. les investissements dans la caisse de retraite, on sait que ceux-là peuvent fluctuer.

« L’une des raisons pour lesquelles nous avons pu obtenir un ajustement au coût de la vie, comme vous le savez tous, est qu’il y avait une volonté politique de le faire. Deuxièmement, nous étions également assis sur un excédent budgétaire de 33 milliards de dollars lors de la dernière session législative, et même un Aggie comme moi peut comprendre que cela représente beaucoup d’argent. C’était aussi une sorte de phénomène ponctuel en termes d’excédent budgétaire aussi important, qui était en grande partie dû à une inflation élevée, qui a conduit à des ventes beaucoup plus élevées. recettes fiscales, combinées à une forte croissance démographique et à une forte activité économique au Texas.

« C’était une bonne situation pour un excédent budgétaire… Nous ne pouvons plus jamais compter sur un excédent aussi important. Cela pourrait arriver, mais il faudrait une autre confluence de facteurs de type Perfect Storm. Cela étant dit, nous devrions J’ai… J’en ai parlé au contrôleur samedi, nous nous attendons à avoir un autre excédent budgétaire robuste, non pas de l’ordre de 33 milliards de dollars, mais probablement plus proche de 15 ou 18 milliards de dollars, ce qui, sans cet excédent de 33 milliards de dollars. en 2023, nous envisageons actuellement un record », a déclaré Landgraf.

Le fonds pour les mauvais jours, techniquement connu sous le nom de Fonds de stabilisation économique, provient entièrement du bassin permien – des taxes de départ sur le pétrole et le gaz. Landgraf a déclaré qu’il avait été créé par un amendement constitutionnel.

« Cette indemnité de départ a actuellement trois destinations. … Premièrement, elle va au Foundation Schools Program, qui aide à financer l’éducation publique dans tout l’État, ce qui est fantastique. Nous sommes heureux de fournir ce service aux écoliers du Texas. » Le deuxième est le fonds national pour les autoroutes, qui est également un autre investissement intéressant. Cet argent sert à financer la construction et l’entretien des autoroutes dans tout le Texas. Le troisième est le fonds pour les jours pluvieux « , a déclaré Landgraf.

Le fonds pour les mauvais jours nécessite un vote des deux tiers de la législature pour y accéder.

« Il ne s’agit pas simplement d’un vote majoritaire pour ou contre, et donc obtenir que les deux tiers acceptent de puiser dans ce fonds, c’est une chose assez difficile à faire », a-t-il déclaré.

Landgraf a déclaré qu’il travaillait sur une proposition appelée Texas Strong Defense Fund, qui détournerait l’argent vers un quatrième fonds de taxes de départ sur le pétrole et le gaz.

« Ce quatrième fonds serait dédié au réinvestissement dans les zones de production d’énergie qui génèrent tout cet argent pour commencer. Nous (l’utiliserions) pour aider à payer les salaires des enseignants, car nous savons tous qu’ici dans le bassin permien, c’est difficile pour nous d’embaucher et de garder des enseignants, car on peut gagner beaucoup plus d’argent dans le domaine pétrolier », a-t-il ajouté.

Le même principe s’applique aux policiers, aux agents de santé du secteur public et aux autres employés du secteur public qui ont besoin d’une augmentation de salaire compétitive pour travailler dans le bassin permien, a déclaré Landgraf.

« Bien sûr, comme tout le reste, cela fluctuerait. Il y aurait des hauts et des bas en fonction de la production de pétrole et de gaz, mais il pourrait s’agir d’une source qui n’est pas utilisée actuellement, qui pourrait l’être et ce serait quelque chose qui aurait bénéfice à l’échelle de l’État », a-t-il ajouté.

Landgraf a également parlé de sa position sur les bons, à laquelle il s’est toujours opposé. Le gouverneur Greg Abbott a convoqué quatre sessions extraordinaires pour faire adopter un projet de loi sur les bons, mais cela n’a pas abouti.

« Il y avait un volet de bons limité à 500 millions de dollars. Il donnait essentiellement la priorité aux étudiants à faible revenu. La façon dont je l’ai décrit est qu’il a été conçu pour bénéficier aux étudiants du centre-ville de Houston, en particulier dans le district scolaire indépendant de Houston, qui Ils n’ont littéralement aucun autre endroit où aller. Ils sont coincés dans un district scolaire en difficulté et n’ont pas vraiment d’options.

« Ces étudiants sont conçus pour avoir la priorité pour ce bon de 500 millions de dollars. Il y a aussi des éléments destinés aux besoins spéciaux qui vont de pair avec cela. C’était le projet de loi sur les bons. Ce n’était pas un projet de loi universel sur le choix de l’école. Il n’a vraiment pas favorisé des enfants riches, ou subventionner des écoles privées fortunées. Si vous deviez voter pour un projet de loi sur les bons d’achat, celui-là était probablement acceptable.

« Il y a un argument à faire valoir pour que le nez du chameau se glisse sous la tente et crée une pente glissante, et je suis sensible à cet argument. Cependant, cela a été encore plus compliqué par le fait que cette section sur les bons a également été intégrée dans un autre projet de loi qui J’avais 6,5 milliards de dollars pour les écoles publiques afin d’augmenter l’allocation de base et d’accorder des augmentations de salaire indispensables à chaque enseignant des écoles publiques de l’État du Texas. Je pensais que c’était urgent. Il y avait aussi des réformes STAAR dans ce même projet de loi. se battre pour cela, je pense, est indispensable pour notre régime de tests standardisés. Donc, pour faire court, j’ai voté pour que le projet de loi sur les bons reste dans l’ensemble de ce projet de loi qui fournirait un financement accru pour l’éducation publique et accorderait des augmentations de salaire aux enseignants des écoles publiques. dans tout l’État. Cela a été conçu pour être un choix difficile comme celui-là… Maintenant, comme vous le savez tous, je pense, cet amendement a été retiré pour les bons. Il n’y a pas eu suffisamment de votes dans la salle pour adopter le bon, mais cela. signifiait que le projet de loi entier était mort. C’est pourquoi nous avons des districts scolaires dans tout l’État du Texas qui, l’année dernière et cette année, fonctionnent avec des budgets déficitaires très importants, ce qui, à mon avis, est également une mauvaise situation », a déclaré Landgraf.

Il a ajouté que tout était réuni, mais que c’était la situation à laquelle il était confronté. Il ne choisit pas les votes qu’il doit prendre, mais il doit prendre la meilleure décision en fonction de ce dont il dispose.

Lorsque la législature se réunira à nouveau en 2025, Landgraf s’attend à ce que les législateurs se retrouvent dans la même situation, car les 6,5 milliards de dollars réservés aux enseignants et aux écoles sont toujours sur un compte au bureau du contrôleur. Il ne peut pas être distribué aux districts scolaires et aux enseignants sans une action législative.

Il a expliqué que l’excédent était prévu à la baisse parce que l’inflation a ralenti de 9 pour cent à environ 2,5 pour cent et que le budget de l’État est principalement constitué des recettes de la taxe sur les ventes. Avec une inflation plus faible, la taxe de vente sera probablement inférieure.

Concernant le Texas Strong Defence Fund, Landgraf a déclaré qu’il avait été adopté à une écrasante majorité par la Chambre lors de la dernière session.

« Nous devons simplement nous assurer qu’il obtient un vote au Sénat. Il n’a jamais obtenu de vote. Je pense que s’il obtient un vote positif ou négatif, il y aura beaucoup de soutien parce que c’est une bonne politique pour le Texas. sera l’objectif. Nous recommençons bien sûr, car c’est une nouvelle session, mais je pense que le soutien est là », a déclaré Landgraf.

Sparks, R-Midland, a déclaré qu’au cours de la dernière session législative, l’État avait enregistré un excédent record de 32 milliards de dollars. Cette fois-ci, le contrôleur dit que ce montant sera probablement plus proche de 20 milliards de dollars.

Sparks a déclaré que les gens qui sont venus des décennies auparavant ont investi de l’argent dans les infrastructures, les routes et les ponts, ce qui a contribué au développement du commerce à travers l’État. Alors que 1 200 à 1 300 personnes s’installent chaque jour au Texas, ces problèmes n’ont pas disparu.

« Nous avons encore besoin de dollars pour les routes. Nous avons réussi ici avec le représentant Landgraf et le représentant (Tom) Craddick, R-Midland. Nous avons réussi à obtenir des dollars supplémentaires importants pour les routes ici dans le bassin permien afin d’essayer d’aider à augmenter sécurité », a déclaré Sparks.

Il a ajouté que l’État était toujours en retard en matière d’infrastructures et de fiabilité du réseau électrique.

« Même si nous avons fait quelques pas lors de la dernière séance, nous sommes encore, à mon avis, loin derrière du côté de la fiabilité », a déclaré Sparks.

La majeure partie de cette somme provient des milliards que le gouvernement fédéral consacre à l’énergie verte.

« La loi sur la réduction de l’inflation a consacré plus de 100 milliards de dollars à des subventions fédérales pour des projets d’énergie verte, et une grande partie de ces dollars tentent de trouver leur place ici au Texas, ce qui compliquera encore davantage la fiabilité du réseau.

« La prochaine chose est probablement l’eau. En réalité, le Texas va être pauvre en eau. Il n’y a probablement qu’une seule petite région dans l’est du Texas qui a suffisamment d’eau dans un avenir prévisible. Le sénateur (Charles) Perry, de Lubbock, a mis en place un plan national complet sur l’eau, nous allons donc l’examiner.

Sparks a déclaré que le plan pour l’eau comprend des canalisations d’infrastructure afin que l’eau puisse être déplacée dans tout l’État et que l’autre développe de nouvelles sources d’eau, qui proviendront principalement du dessalement de l’eau saumâtre.

« L’idée derrière cela sera de créer ces nouvelles sources d’eau, de les assainir pour les municipalités afin que nous puissions laisser nos précieuses eaux souterraines à nos industries agricoles », a-t-il déclaré.

Sparks a encouragé les gens à voter pour les politiques des candidats, et non pour celles des personnalités.