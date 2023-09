Landen Plym de Hall remporte l’invitation de Princeton – Shaw Local

Landen Plym de Hall a remporté samedi la compétition de golf sur invitation de Princeton à Wyaton Hills.

L’as junior des Red Devils a tiré un 72, devançant Logan Palmer de Newman de deux coups. Wyatt Novotny (78 ans) de Bureau Valley a terminé troisième.

Rock Falls a remporté le titre par équipe en battant les Tigers, hôtes, 344-348. Bureau Valley et Mendota sont troisièmes à égalité avec 350, Hall (355) se classant cinquième.

Tyson Phillips de Princeton est à égalité à la septième place avec un 86 et Luke Smith et Jackson Mason à égalité à la neuvième place avec 87. Jayden Fulkerson (88) a également marqué pour PHS tandis que Kaiden Coomer a ajouté un 101, Cayden Benavidez un 104 et Nolan Kloepping un 107.

Noah Plym (92), Jake Diaz (94) et Joe Perez (97) ont également marqué pour Hall.

Atticus Middleton (89 ans), Collin Stabler (91 ans), Landen Birdsley (92 ans), Landon Smith (94 ans) et Logan Philhower (95 ans) ont rejoint Novotny dans le cadre des soins Storm.