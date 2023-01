Land Conservancy of McHenry County accepte maintenant les candidatures pour le programme de stage – Shaw Local

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 27 février pour le programme de stages de leadership en conservation du comté de McHenry Land Conservancy pour l’été.

CLIP est une expérience d’apprentissage pratique rémunérée conçue pour donner aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires pour naviguer dans le domaine de la conservation en tant que professionnel, selon un communiqué de presse.

Le programme est disponible pour les juniors et les seniors du secondaire ainsi que pour les étudiants. Aucune expérience n’est nécessaire pour postuler.

Les participants doivent être capables de travailler dans des conditions météorologiques extrêmes et sur des terrains défavorables. Le programme a lieu 40 heures par semaine de juin à août et paie 15 $ de l’heure ou un crédit universitaire.

Les participants acquerront de l’expérience dans des domaines tels que l’identification des plantes, la gestion des terres, la formation SIG et GPS, la formation sur les feux dirigés, l’utilisation d’herbicides, la surveillance des plantes rares, les enquêtes sur la faune et les cours d’eau, les techniques agricoles durables, les techniques de préservation des terres, la sécurité sur le terrain, la recherche scientifique, l’art dans le monde naturel, le développement de carrière et le réseautage professionnel, selon le communiqué.

Un certain nombre d’excursions et d’opportunités de réseautage sont proposées aux personnes sélectionnées pour le programme, notamment à Nachusa Grasslands, Indiana Dunes State Park, Midewin National Tallgrass Prairie, Glacial Park et McHenry County College.

Le Land Conservancy du comté de McHenry embauche également un technicien saisonnier en restauration de mai à août. Cette personne sera le chef d’équipe du CLIP et un stagiaire en intendance.

Il s’agit d’un poste de 40 heures par semaine et payé 16 $ de l’heure.

Plus d’informations sur le programme de stage et les candidatures sont disponibles sur coservemc.org/clip. Plus d’informations sur le travail de technicien saisonnier en restauration et les candidatures peuvent être trouvées sur conservemc.org/job-openings.