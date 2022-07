Land Conservancy accueillera la Family Firefly Fiesta le 20 juillet à Woodstock – Shaw Local

Le Land Conservancy du comté de McHenry organise une Family Firefly Fiesta de 20 h à 22 h le 20 juillet dans la zone de conservation Hennen, 4622 Dean St. à Woodstock.

Les membres de la communauté sont invités à profiter d’une soirée d’observation des lucioles. Les invités rechercheront et attraperont des lucioles pour en savoir plus sur les différentes espèces de lucioles de la région. Ils auront l’occasion de faire des s’mores au-dessus d’un feu de camp, d’obtenir des conseils pour avoir une cour sans insectes et de déguster une crème glacée.

Tous les âges sont les bienvenus. Les participants sont priés de s’inscrire à l’événement gratuit sur conservemc.org/family-firefly-fiesta/.

La zone de conservation Hennen est un parc de 25 acres à Woodstock qui a été transformé de terres agricoles en un lieu sauvage et naturel avec des sentiers qui traversent un bosquet d’arbres et de fleurs sauvages au printemps et en été.