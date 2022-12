Land & Buildings repère une opportunité de créer de la valeur dans un jeu immobilier avec Six Flags

Les clients sont socialement éloignés sur des manèges comme Wonder Woman: Lasso of Truth à Six Flags Great Adventure à Jackson, New Jersey.

Entreprise: Six drapeaux est le plus grand exploitant de parcs à thème régionaux au monde et le plus grand exploitant de parcs aquatiques en Amérique du Nord. Ils génèrent des revenus principalement de la vente d’entrées dans leurs parcs et de la vente de nourriture, de boissons, de marchandises et d’autres produits et services dans les parcs.

Commentaire d’activiste : Land & Buildings est un fonds spéculatif long-short axé sur l’immobilier qui essaiera de s’engager avec la direction sur une base amicale lorsqu’il verra une valeur profonde. Il investit dans des biens immobiliers à prix très réduits sur les marchés publics et sélectionne des engagements d’entreprise. Les positions de l’entreprise sont souvent inférieures au seuil de déclaration 13D de 5 %. Il est prêt à nommer des administrateurs et a reçu des sièges au conseil d’administration d’American Campus Communities, de Brookdale Senior Living, de Felcor Lodging Trust, de Life Storage, de Macerich, de Mack-Cali (maintenant Veris Residential) et de Taubman Centers.

Au 21 décembre Land & Buildings a publié une présentation détaillant un redressement opérationnel et stratégique potentiel de Six Flags Entertainment, qui comprend la monétisation des actifs immobiliers de la société et l’examen d’une cession-bail.

Land & Buildings (« L&B ») est un investisseur axé sur l’immobilier, et il s’agit principalement d’un jeu immobilier. La société suggère que Six Flags sépare ses biens immobiliers, qui, selon L&B, valent plus que la valeur d’entreprise actuelle de la société. L&B possède une connaissance et une expérience approfondies dans ce domaine. En 2015, le fonds spéculatif a lancé une campagne militante chez MGM Resorts International, ce qui a finalement conduit à la formation d’une fiducie de placement immobilier MGM acquise par VICI Properties et à une amélioration significative de la marge de la société d’exploitation. Les récentes compositions de transactions privées pour l’immobilier de jeu, ainsi que les évaluations publiques des FPI de jeu, indiquent un taux de capitalisation de 6% à 7% et un multiple de la mi-adolescence pour des actifs tels que les parcs à thème. L&B estime qu’il y aurait de nombreux acquéreurs intéressés.

Dans son analyse, L&B suppose un taux de capitalisation de 7,25 % et une valeur de 2,8 milliards de dollars pour l’immobilier. Une cession-bail de l’immobilier pourrait réduire le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 520 millions de dollars à 315 millions de dollars et en supposant un multiple d’EBITDA de 7x (le multiple actuel de SIX est de 8x), la société d’exploitation aurait une valeur d’entreprise de 2,2 milliards de dollars. Avec 2,8 milliards de dollars en espèces et 2,4 milliards de dollars de dettes, cela équivaudrait à une valeur d’actif ou une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars. Avec 83 millions d’actions en circulation, cela équivaudrait à un prix de l’action de 31,32 $, soit une hausse de 34 % par rapport au cours actuel de l’action Six Flags (hausse de 47 % par rapport au cours de l’action non affecté de la société avant que le plan L&B ne soit rendu public). L&B a effectué la même analyse sur les objectifs d’EBITDA 2024/2025, ce qui a conduit à une valeur de 6,8 milliards de dollars et à une hausse de 150 %. De plus, l’analyse du fonds spéculatif suppose que les 2,8 milliards de dollars restent au bilan de l’entreprise. S’il est utilisé pour racheter des actions autour de l’endroit où elles se négocient actuellement, le rendement serait encore plus important.

L&B estime qu’une vente des biens immobiliers de Six Flags permettrait à la société d’augmenter les rachats d’actions, de rétablir son dividende (qui était éliminés au début de la pandémie de Covid) et rembourser la dette. De plus, il s’agit d’une base d’actionnaires avec de nombreux investisseurs partageant les mêmes idées (HG Vora, H Partners, Long Pond Capital) et un PDG relativement nouveau (novembre 2021) qui peuvent être favorables à un plan comme celui-ci.

La réalisation d’un plan comme celui-ci donnerait au PDG beaucoup de temps et de capital (réel et figuré) pour faire ce qui doit vraiment être fait – résoudre les problèmes opérationnels. Lorsque Selim Bassoul a été nommé PDG de Six Flags en novembre 2021, il s’est lancé dans une stratégie visant à améliorer l’expérience client et à créer une entreprise plus rentable et à marge plus élevée en migrant vers une clientèle plus aisée et axée sur la famille. Cette nouvelle stratégie, qui comprenait la suppression de plusieurs avantages pour les clients, a entraîné une baisse significative de la fréquentation, l’aliénation de nombreux clients actuels et une sous-performance des prix par rapport aux pairs. Cependant, le jury ne sait toujours pas si cela fonctionne. Si cela se traduit par une fréquentation plus élevée à des prix plus élevés en 2023, alors cela a fonctionné et rien ne devra être fait sur le plan opérationnel. Cependant, si la fréquentation continue de ralentir jusqu’en 2023, Bassoul devra peut-être commencer à rendre bon nombre des avantages qu’il avait retirés, tels que des laissez-passer modifiés pour les repas. Il devra peut-être même envisager de baisser les prix à leurs niveaux antérieurs. Sans stabilisation des opérations, la stratégie immobilière ne peut que créer de la valeur actionnariale. Cependant, l’optimisation de la fréquentation et la stabilisation des opérations magnifieront toute valeur créée par la stratégie immobilière.

Nous nous attendrions à ce que Land & Buildings veuille avoir une sorte de représentation au conseil d’administration pour aider à cette stratégie. Franchement, Six Flags devrait avoir besoin de l’aide de l’entreprise si elle choisit de monétiser l’immobilier. Il ne serait donc pas surprenant de voir un règlement à l’amiable pour un siège ou deux au conseil d’administration. Cependant, la fenêtre de nomination des administrateurs se situe entre le 11 janvier 2023 et le 10 février 2023. S’il n’y a pas de règlement d’ici là, L&B est presque certain de nommer des administrateurs, même si c’est juste pour préserver les droits de l’entreprise pendant qu’elle continue à parler avec la direction. Si cela devait se transformer en une course aux procurations, les investisseurs partageant les mêmes idées mentionnés ci-dessus – H Partners (13,5%), HG Vora (4,2%) et Long Pond Capital (5,7%) – pourraient être des partisans potentiels de L&B.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.