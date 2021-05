L’ancre et acteur Telugu Thummala Narsimha Reddy alias TNR meurt à cause du COVID-19

La célèbre présentatrice YouTube, journaliste et acteur Thummala Narsimha Reddy est décédée lundi en raison du COVID-19.

Populaire sous le nom de TNR, il a respiré son dernier souffle dans un hôpital privé d’Hyderabad, où il a été admis il y a quelques jours. Il avait été testé positif au COVID et était en isolement à domicile. La famille l’a transféré à l’hôpital après une baisse de son taux d’oxygène.

TNR était populaire en tant que présentateur YouTube pour ses interviews avec des célébrités sur la chaîne «Frankly Speaking». Il a également joué dans quelques films Telugu en tant qu’artiste de caractère. Il avait travaillé comme assistant de l’écrivain et acteur LB Sriram. Il a joué dans des films comme «Boni», «Nene Raju Nene Mantri», «George Reddy», «Subrahmanyapuram» et «Uma Maheswara Ugra Roopasya».

L’industrie cinématographique Telugu et la fraternité des journalistes ont déploré la mort de TNR. « Choqué d’apprendre que TNR gaaru est décédé … j’ai vu peu de ses entretiens et il a été le meilleur en ce qui concerne ses recherches et sa capacité à amener ses invités à s’exprimer. Condoléances et force à la famille », a tweeté acteur Nani.

« Choqué d’apprendre que mon ami TNR est décédé … Condoléances et force à la famille », a tweeté le producteur Bandla Ganesh.

De nombreux acteurs, réalisateurs et producteurs ont tweeté sur la façon dont ils ont été attristés par la perte non seulement d’un si grand acteur, mais aussi d’un être humain incroyable.

La deuxième vague meurtrière de COVID-19 a affecté l’industrie cinématographique dans une large mesure. Le réalisateur tamoul Thamira, l’actrice Shashikala, l’acteur Rahul Vohra, le cinéaste tamoul, le réalisateur KV Anand, l’acteur Bikramjeet Kanwarpal et le compositeur Shravan Rathod sont quelques-unes des célébrités que nous avons perdues à cause du coronavirus.