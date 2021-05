L’ancre de Doordarshan Kanupriya succombe au COVID-19, la soeur BK Shivani rend hommage

La célèbre ancre de Doordarshan, Kanupriya, est décédée vendredi après une dure bataille avec COVID-19. Elle était sous oxygène pendant les deux derniers jours avant de respirer son dernier souffle le 30 avril. La sœur de Kanupriya, un gourou spirituel et le visage principal de Brahma Kumaris, BK Shivani, a partagé la nouvelle samedi via son compte de médias sociaux.

Kanupriya avait fait ses débuts à la télévision avec Doordarshan et animait actuellement l’émission quotidienne Eveil avec Brahma Kumaris. En plus de présenter des nouvelles, elle était également actrice et cinéaste.

Partageant une photo de Kanupriya, la sœur BK Shivani a écrit: «Om Shanti Angels… La nuit dernière, un très bel ange, un instrument choisi de Dieu… Sis. Kanupriya a quitté son enveloppe mortelle et est allée de l’avant vers un autre destin magique de rayonnement de bonheur et de santé à des millions de personnes des âmes. Kanupriya est une âme pure, attentionnée, compatissante, désintéressée… toujours un donateur. «

Le message disait: «Elle a vécu dans un but plus élevé… pour créer un monde magnifique… et nous savons que même si le costume changera… elle sera toujours l’ange de Dieu, dont chaque vie sera abandonnée à sa volonté et à sa tâche de la création du Nouvel Âge. Méditons et rayonnons de gratitude et de bénédictions envers elle… Merci à Belle Âme d’être qui vous êtes et serez toujours (sic). «

Pour les non-informés, en tant qu’acteur, Kanupriy a travaillé dans plus de 80 feuilletons et 50 téléfilms, dont ‘Bhanwar’, ‘Kahi Aek Gaon’, ‘Meri Kahani’, ‘Kartavya’, ‘Tesu Ke Phoo’, ‘Tumhara Intezar Hai’, ‘ Anaro »,« Ranjishen »,« Ab Aur Nahi »et« Sur Sargam ».