Une ancre locale de Fox à Washington, DC a été suspendue après avoir exprimé sa frustration quant au fait que «les personnes obèses de tous âges» sont prioritaires dans le déploiement du vaccin Covid-19, affirmant que les «travailleurs essentiels» comme lui devraient passer en premier.

«Je suis ennuyé que les personnes obèses de tous âges aient un accès prioritaire aux vaccins avant tous les travailleurs essentiels», Un expert de Fox 5, Blake McCoy, a déclaré dans le tweet de mardi qui l’avait fait atterrir dans l’eau chaude, ajoutant «Lorsque la plupart sont restés à la maison, nous sommes allés au travail tous les jours en mars, avril, mai et tous les jours depuis, nous mettant nous-mêmes et nos proches en danger.»

«Vaccinez tous les travailleurs essentiels. Puis obèse.

Alors que McCoy a depuis excusé et a supprimé le message en disant « Je regrette vraiment mes paroles, » Fox 5 l’a néanmoins mis en congé dans l’attente d’un nouvel examen, a rapporté mercredi le New York Daily News.

Cependant, certains observateurs en ligne ont trouvé le mea culpa de McCoy peu convaincant, un utilisateur notant que dans un échange sur Twitter après les excuses de la présentatrice, il a suggéré de ne faire que frotter le tweet pour éviter le mal de tête de se disputer avec. « Étrangers sur Internet. » Il a ensuite réitéré sa plainte initiale en des termes différents, en disant que « De nombreuses personnes que je connais ont discrètement coupé la ligne » tout en suggérant que les règles de distribution des vaccins sont inéquitables et injustes.

Les lignes directrices du CDC sur les vaccins établissent plusieurs niveaux de priorité pour savoir qui doit recevoir les vaccins en premier, en commençant par les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents des établissements de soins de longue durée, tels que les maisons de soins infirmiers. Le niveau suivant comprend tous les travailleurs essentiels de première ligne et les personnes âgées (75 ans et plus), suivis de ceux âgés de 65 ans et plus et des personnes âgées de 16 à 64 ans qui ont des conditions médicales sous-jacentes qui augmentent le risque de maladie grave causée par Covid-19. L’agence inclut à la fois l’obésité et l’obésité sévère parmi ces conditions.

Alors que certains États ont élaboré leurs propres critères et définitions pour leurs programmes de vaccination respectifs, 29 ont suivi les recommandations du CDC pour les obèses et 32 ​​pour les personnes gravement obèses, selon une analyse de la Kaiser Family Foundation. Bien que techniquement pas un état, les propres directives de DC considèrent également l’obésité comme une condition admissible, parmi plusieurs autres.

À partir de jeudi, le territoire donnera la priorité aux personnes appartenant à ces groupes à risque aux côtés des travailleurs de première ligne, tels que les enseignants, les policiers, les gardiens de prison et le personnel essentiel du gouvernement, selon la maire de DC, Muriel Bowser. D’ici vendredi, le gouvernement local a annoncé qu’il procéderait à 4 350 nouveaux rendez-vous pour les vaccins, appelant les résidents qui ne sont pas qualifiés à s’inscrire aux mises à jour automatiques par SMS ou par e-mail pour savoir quand leur tour est venu.

