Le JOURNALISTE Christopher Sign a révélé que sa famille et lui avaient reçu des menaces de mort après avoir annoncé la nouvelle de la « réunion secrète sur le tarmac » de 2016 impliquant Bill Clinton et l’ancienne procureure générale Loretta Lynch.

Le présentateur d’Alabama TV, 45 ans, a été retrouvé mort à son domicile à Hoover samedi et les flics enquêtent sur sa mort en tant que suicide.

Christopher Sign a révélé que sa famille et lui avaient reçu des menaces de mort après avoir annoncé la « réunion secrète sur le tarmac » entre Bill Clinton et la procureure générale de l’époque Loretta Lynch en 2016 Crédit : Renard

Sign a été retrouvé mort à son domicile à Hoover, Alabama et les flics enquêtent sur sa mort par suicide Crédit : Instagram

Sign, un ancien joueur de football de l’Université de l’Alabama, a écrit un livre sur une réunion secrète sur le tarmac entre Bill Clinton et la procureure générale de l’époque Loretta Lynch en juin 2016.

Il est rapporté que la réunion a eu lieu sur un jet privé à l’aéroport de Phoenix au milieu de l’enquête sur le serveur de messagerie privé d’Hillary Clinton.

Le livre « Secret on the Tarmac » a été publié en 2019.

Le journaliste a déclaré à Fox News en février de l’année dernière que lui et sa famille avaient reçu des menaces de mort et que ses cartes de crédit avaient été piratées.

Il a déclaré : « Ma famille a reçu d’importantes menaces de mort peu de temps après avoir révélé cette histoire. »

Sign a révélé que lui et sa femme avaient donné à leurs enfants des « mots de code secrets » au cas où quelque chose leur arriverait.

Clinton et Lynch ont affirmé que leur conversation était centrée sur leurs petits-enfants Crédit : Reuters

Clinton et Lynch ont affirmé qu’il s’agissait d’une conversation « amicale », centrée sur leurs petits-enfants.

Mais, cela a eu lieu quelques jours avant que le FBI décide qu’il ne recommanderait pas d’accusations criminelles contre Hillary.

La réunion a suscité des soupçons quant à savoir si Bill faisait pression sur elle au nom de sa femme – à l’époque candidate à la présidentielle.

Sign a déclaré que la réunion « était une réunion planifiée, ce n’était pas une coïncidence ».

Il a dit: [Secret on the Tarmac] » détaille tout ce qu’ils ne veulent pas que vous sachiez et tout ce qu’ils pensent que vous avez oublié.

« Mais Bill Clinton était dans cet avion pendant 20 minutes et il ne s’agissait pas seulement de golf, de petits-enfants et du Brexit. Il y a tellement de choses qui ne collent pas. »

La source de Sign lui a dit que Clinton était arrivé à l’aéroport et qu’il attendait Lynch.

Le journaliste Sign a déclaré que la réunion était « planifiée, pas une coïncidence » Crédit : Twitter

Bill Clinton a rejeté les affirmations de Sign et a déclaré qu’il était « offensé » par les allégations d’inconduite concernant la réunion Crédit : Instagram

Le journaliste a déclaré: « Il s’est ensuite assis et a attendu dans sa voiture avec le cortège, ses escaliers descendent, la plupart de son personnel descend, il monte ensuite pendant que les services secrets et le FBI découvrent » Comment dans le monde sommes-nous censés pour gérer ça ? Que sommes nous sensés faire?' »

Lynch a témoigné devant le comité de surveillance de la Chambre en 2018.

Sign a déclaré: « Elle a mentionné que Bill Clinton l’avait flattée, a parlé d’Eric Holder, a parlé de la façon dont les choses se passaient à Justice, a parlé de ses performances au travail, pas de ces petits-enfants de golf, Brexit. »

Mais Bill a rejeté les affirmations du journaliste et a déclaré qu’il était « offensé » par les allégations d’inconduite concernant la réunion à l’aéroport.

Clinton a déclaré aux enquêteurs, selon un rapport publié en 2018 par l’inspecteur général du ministère de la Justice Michael Horowitz : « Je pensais, vous savez, je ne sais pas si je suis plus offensé qu’ils pensent que je suis tordu ou qu’ils pensent que je suis stupide. »

Le journaliste d’ABC 33/40 a été retrouvé mort à son domicile vers 8 heures du matin samedi et le réseau d’information a publié une déclaration pleurant la perte de leur collègue.

Le présentateur de télévision vétéran Sign a travaillé comme journaliste à Montgomery, Birmingham et Phoenix Crédit : Facebook

Il disait : « Connaître Chris, c’était aimer Chris. Sa famille était la chose la plus importante dans sa vie, c’est pourquoi il a fini par retourner à ABC 33/40 il y a quatre ans. »

L’ancre vétéran a travaillé comme journaliste à Montgomery et Midland/Odessa, Texas, Birmingham et Phoenix.

Il est revenu à ABC 33/40 en 2017 après avoir refusé une opportunité de travailler dans une grande chaîne d’information afin de pouvoir passer plus de temps avec sa famille.

Le média a déclaré: « Ce que la plupart des gens ne savent pas, c’est que Chris a refusé l’opportunité de travailler pour l’un des réseaux nationaux pour venir à ABC 33/40, et il a pris cette décision à cause de sa famille.

« Cette décision l’a placé dans un endroit où il pouvait accompagner ses garçons à l’école le matin, les regarder jouer au baseball le soir et les emmener pêcher le week-end. »

L’ancien footballeur universitaire a joué pour l’Université de l’Alabama sous la direction de l’entraîneur Gene Stallings dans les années 1990, a rapporté le média.

Sign a remporté plusieurs prix pour son travail journalistique au fil des ans.

En 2014, il a reçu un Emmy Award pour les dernières nouvelles pour sa couverture de la fusillade de deux policiers de Phoenix.

En 2016, il a remporté un Edward Murrow Award pour l’actualité spot pour sa couverture de la recherche du « Baseline Killer » et du « Serial Shooter » à Phoenix.

Lui et sa femme, Laura, se sont rencontrés alors qu’ils étudiaient à l’Université de l’Alabama et se sont mariés et ont eu trois fils.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS à Crisis Text Line au 741741.