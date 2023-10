L’ancienne ville turque, aujourd’hui en ruines, peine à conserver son âme

ANTAKYA, Turquie — L’homme d’affaires se souvient avec tendresse de sa boulangerie et de son café dans l’ancienne ville turque d’Antakya, où son personnel préparait du pain, des gâteaux et des biscuits et où les habitants se réunissaient pour le petit-déjeuner, le café et les glaces.

Il a disparu en février, perdu lorsque les deux puissants tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie ont gravement endommagé le bâtiment qui l’abritait et laissé la majeure partie du quartier inhabitable.

Sept mois plus tard, l’activité reprend, mais fortement réduite. Dans une boîte exiguë en forme de conteneur maritime, posée dans un endroit poussiéreux à côté d’une autoroute, le boulanger Caner Aris et deux collègues préparent maintenant une petite sélection de produits et accueillent les invités à une table branlante devant. Ils prévoient de rester ici, a déclaré Aris, jusqu’à ce qu’une partie de leur ville natale soit suffisamment vivante pour accueillir une plus grande pâtisserie.

« S’il y a un quartier en développement et que les gens commencent à s’y installer, nous y ouvrirons », a-t-il déclaré. « Nous n’envisageons pas de quitter la ville. »

Après les tremblements de terre du 8 février, qui ont tué plus de 50 000 personnes dans le sud de la Turquie et endommagé des centaines de milliers de bâtiments dans 11 provinces, le président Recep Tayyip Erdogan s’est engagé à reconstruire rapidement les zones touchées.

Au cours des mois qui ont suivi, les travaux de construction ont officiellement commencé sur un certain nombre de sites. Mais lors d’une récente visite à Antakya, historiquement connue sous le nom d’Antioche et aujourd’hui la zone urbaine la plus durement touchée, les indications d’une reconstruction significative étaient quasiment inexistantes. Au lieu de cela, la ville endommagée était toujours en cours de démantèlement, laissant les habitants confrontés à un avenir incertain.

Dans toute la ville, des tours d’appartements abandonnées, dont les murs ont disparu, bordent les routes. Les excavatrices mécaniques s’attaquent aux bâtiments endommagés, les réduisant en décombres à transporter et envoyant d’épais nuages ​​de poussière qui pèsent sur la ville et obstruent les poumons des gens. D’autres quartiers ont complètement disparu, à l’exception des tas de débris où les charognards recherchent la ferraille.

« Nous vivons dans la poussière, nous mourons dans la poussière », a déclaré Mehmet Icer, 48 ans, chauffeur de bus au chômage, assis devant sa modeste maison pendant que sa femme faisait frire des aubergines au feu de bois.

Le séisme a détruit tous les autres bâtiments à proximité immédiate, qui ne sont plus que des décombres. Au coucher du soleil, l’obscurité n’était percée de lumières lointaines que dans une poignée d’appartements, car tout le reste avait été abandonné.

Une grande partie de la vie en ville semble temporaire. Les familles dorment sous des tentes devant leurs maisons endommagées. Un grand nombre de personnes vivent dans des structures métalliques ternes et préfabriquées ressemblant à des conteneurs maritimes entassés dans des villes-boîtes tentaculaires à un étage, où le gouvernement fournit l’électricité et l’eau. Autour d’eux, des magasins ont surgi dans des boîtes encore plus nombreuses alignées comme des wagons de train le long des routes principales. À l’intérieur, les commerçants gagnent leur vie en offrant de tout, des coupes de cheveux aux cours de conduite en passant par les chaussures.

Un magasin vend des fournitures pour animaux de compagnie. Son propriétaire, Selman Anlar, a déclaré que le séisme avait détruit sa maison et son animalerie, et que sa famille dormait donc dans une tente. Il vend désormais principalement des oiseaux, a-t-il expliqué, un moyen peu coûteux pour les familles qui ont tout perdu d’ajouter de la beauté à leur vie.

« Face au stress, les oiseaux sont la meilleure option », a déclaré Anlar.

De tels hébergements éphémères constituent un changement radical pour Antakya, une ville avec des milliers d’années d’histoire, où les églises et les mosquées entremêlées rappellent un passé œcuménique, les acheteurs achetaient des friandises et des fromages locaux dans un bazar voûté et des bougainvilliers en fleurs grimpaient sur les murs des maisons en pierre. Dans des dizaines d’entretiens, les habitants ont déploré la perte de leur ville et ont exprimé l’espoir que celui qui la remplacerait préserverait d’une manière ou d’une autre son esprit.

« Nous n’aurons plus jamais la même âme qu’avant le tremblement de terre. Nous devons être réalistes », a déclaré Ayhan Kara, fondateur d’une association visant à donner la parole aux habitants dans la reconstruction de la ville. « Beaucoup de choses vont changer, mais nous insistons pour que cette ville garde son âme. »

La lenteur du rétablissement après les tremblements de terre en Turquie, qui dispose d’un gouvernement stable et d’une des 20 plus grandes économies du monde, offre un sombre pronostic pour d’autres endroits récemment frappés par de grandes catastrophes. Au Maroc, les communautés montagnardes les plus durement touchées par un tremblement de terre qui a tué des milliers de personnes ont longtemps été négligées par le gouvernement central. En Libye, le chaos politique et la corruption ont contribué et entravé la réponse humanitaire après que de fortes pluies ont provoqué l’effondrement de deux barrages vieillissants, envoyant un torrent d’eau mortel à travers la ville de Derna.

Erdogan a annoncé de grands projets pour la zone sismique, mais les progrès sont lents. Le gouvernement a promis de construire 850 000 nouveaux logements dans les provinces touchées, tant pour les résidences que pour les entreprises, même si la construction d’environ un quart seulement d’entre eux a commencé, a indiqué le ministère de la Ville et de l’Environnement.

Dans les provinces touchées, a indiqué le ministère, environ 1,9 million de personnes restent déplacées ; 1,3 million d’entre eux bénéficient d’une aide gouvernementale pour louer ailleurs ; et plus de 500 000 personnes vivent dans 330 villes conteneurs.

Le gouvernement a mis en place des programmes pour aider les personnes qui ont perdu leur logement, notamment des subventions et des financements à faible coût pour les aider à reconstruire. Mais de nombreuses victimes du séisme ont déclaré qu’elles ne comprenaient pas le processus ou que la catastrophe les avait laissées trop démunies pour profiter de l’aide du gouvernement.

« Cela dépend de l’argent, et nous n’en avons pas », a déclaré Eylem Dahal, 42 ans, assise devant le conteneur préfabriqué que sa famille de quatre personnes appelle désormais chez elle.

Leur maison s’est effondrée, a-t-elle expliqué, entraînant le déplacement de la famille, la destruction de leur atelier de tapisserie et les mettant au chômage. Le refuge dans lequel ils vivent semble désormais exigu, mais elle a déclaré qu’au moins la famille ne craignait pas qu’il s’effondre si un autre tremblement de terre survenait.

L’ampleur des destructions dans la province de Hatay, dont Antakya est la capitale régionale et la plus grande ville, a ralenti les efforts de reconstruction. Le gouvernement turc a prévu de construire 254 000 nouveaux logements à Hatay, mais les bâtiments endommagés et les montagnes de décombres doivent d’abord être déblayés.

Dans une interview, le maire de Hatay, Lutfu Savas, a déclaré que 38 000 bâtiments de la province devaient être démolis, mais que seulement la moitié avait été démolie jusqu’à présent.

D’autres aspects de la vie révèlent les luttes quotidiennes dans une ville brisée.

Les propriétaires d’usines ont eu du mal à trouver des travailleurs car beaucoup d’entre eux avaient fui ailleurs en Turquie. Les séismes ont endommagé de nombreuses écoles, obligeant les familles déplacées à se démener pour inscrire leurs enfants près de là où elles s’étaient installées.

Le mois dernier, ce qui devait être le premier jour d’école, parents et enfants se sont rassemblés dans une nouvelle structure préfabriquée près d’un camp de conteneurs à Defne, un quartier durement touché près d’Antakya. L’espace autour du bâtiment entièrement blanc n’avait ni herbe, ni arbres, ni aucun panneau donnant l’impression d’être dans une école. Environ 800 enfants étaient déjà inscrits, ont indiqué les administrateurs. La plupart vivaient dans des abris-conteneurs à proximité, tout comme de nombreux enseignants.

Hulya Karadas, mère de trois enfants, a déclaré que l’école de ses enfants avait survécu au séisme mais qu’elle n’avait pas les moyens de prendre le bus pour les y envoyer. Elle les a donc inscrits dans l’école préfabriquée, même s’il faisait chaud et manquait d’ordinateurs et d’endroits pour que les enfants puissent jouer.

« Ici, ils jouent juste dans la rue », dit-elle.

Les conditions sont encore pires pour les nombreux réfugiés syriens à Antakya, qui étaient généralement plus pauvres avant les séismes et luttent pour obtenir l’aide du gouvernement.

Environ 250 familles syriennes s’étaient installées dans des tentes de fortune dispersées dans une oliveraie à côté de leur ancien quartier, rasé après avoir subi de lourds dégâts.

« Quand il pleut, nous sommes inondés à l’intérieur », a déclaré Ayman Omar, 48 ans, dont la famille de huit personnes vit dans le camp.

Le gouvernement a fourni l’électricité et l’eau et des groupes humanitaires ont construit des latrines, mais les habitants ont dû faire face à des serpents, des rats et des insectes, a déclaré Omar. Il n’avait pas inscrit ses enfants à l’école et ne savait pas si la famille était éligible pour déménager dans une ville conteneur.

« S’ils pouvaient nous déplacer dans des conteneurs, ce serait à l’étroit, mais plus propre que cela », a-t-il déclaré.

Divers plans pour l’avenir d’Antakya et de ses sites historiques sont en cours, mais une solution se dessine déjà à Gulderen, un village à flanc de colline situé à 15 km au nord.

Gulderen est devenu un chantier de construction tentaculaire, avec des grues imposantes soulevant des fournitures et des ouvriers coulant du béton pour construire 122 nouvelles tours contenant 2 300 appartements.

Les ingénieurs sur place ont déclaré que le développement se déroulerait sur un terrain solide, à l’écart de la ligne de faille qui traverse le sud-est de la Turquie, et que les bâtiments en construction seraient résistants aux séismes. Ils s’attendaient à ce que de nombreuses personnes d’Antakya s’installent, ajoutant que des supermarchés, des cliniques, des cafés et des parcs seraient ajoutés plus tard.

Beyza Sepin, architecte d’intérieur du projet, a déclaré que la vie dans un tel complexe serait différente de celle à laquelle les habitants sont habitués, mais elle a suggéré que les conditions étaient si dures depuis le séisme que les gens allaient s’adapter.

« L’environnement d’une maison manque aux gens », a-t-elle déclaré. « Je suis sûr que les locaux apporteront l’esprit de Hatay ici. »